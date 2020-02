Jetzt geht’s los, wir sind nicht mehr aufzuhalten… Die Höhner haben diese Auftakt-Hymne der tollen Tage zwar für ihre Kölner Heimat geschrieben, doch die Jubelarie kann ebenso für Oberhausen gelten. Hier stehen von Weiberfastnacht, 20. Februar, bis Aschermittwoch, 26. Februar, etliche Termine auf dem Plan. Wir geben Tipps für Züge, Feten und Sitzungen.

Weiberfastnacht

11 Uhr: Der Altmarkt bebt, die Alte Oberhausener Karnevalsgesellschaft (AOK) bittet zum traditionellen Aufgalopp des Schunkel-Donnerstags. Die Möhnen singen sich ein. Musiker und Witze-Erzähler bringen die ersten Schmunzler auf die Gesichter. Eintritt frei.

13 Uhr: Der Prinz fährt vor – denn er hat eine Aufgabe. Die Trutzburgen der Stadt müssen erobert werden. Polizeipräsidium und Finanzamt sollen schließlich noch vor dem stürmischen Helau auf den Treppenstufen des Rathauses fallen. Der genaue Zugweg: Altmarkt, Marktstraße, Elsässer Straße, Friedensplatz, Poststraße, Willy-Brandt-Platz und Schwartzstraße. Welche Verteidigungsstrategie sich Oberbürgermeister Daniel Schranz einfallen lässt? Streng geheim!

Streng genommen, der erste Karnevalszug der Session: Die Möhnen ziehen an Altweiber vom Altmarkt bis zum Rathaus. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

13.30 Uhr: Das Rathaus ist nun, womöglich, erobert. Also könnte der Erfolg doch gebührend gefeiert werden. Die Blauen Funken bauen neben dem Rathaus an der Schwartzstraße ein Festzelt auf. Es folgt Party. Party. Party.

15 Uhr: Der Knappenmarkt tanzt fröhlich mit. Im Bürgerzentrum Alte Heid hat die Awo die Wagaschei-Show und Mariechen Emma eingeladen. Dazu gibt es tolle Tollitäten. Der Eintritt beinhaltet Kaffee- und Kuchenbüfett. 15 Euro.

15.30 Uhr: Hereinspaziert und mitgelacht. Die KG Weiss-Grün Hoag schnallt sich die Gurte für die Frauensitzung um. Im Hexenkessel nur für Damen in der Luise-Albertz-Halle an der Düppelstraße erwarten die Hoagianer die Bands Albatrosse und Stroßeräuber sowie Parodist Mr. Tomm. Karten: 22 Euro. Anschließend startet ab 18.30 Uhr die Tanz-Party in allen Sälen. Etwas Besonderes gibt es auch: DSDS-Sieger Davin Herbrüggen steht live auf der Bühne. Laufkarten gibt es noch für 10 Euro. Dann dürfen auch Männer in den Saal.

16 Uhr: In Königshardt wollen sie alle rein lasse – zumindest die Möhnen. Der Altweiberball der 1. KG Königshardt geht steil. Partysänger Tim Toupet („Inselverbot“), die Kapelle Dröpkes und die Elferratsshow gibt es in der Sporthalle der Heinrich-Böll-Gesamtschule an der Oranienstraße für 18 Euro.

Der Zoch kütt! In Oberhausen starten zu den tollen Tagen gleich vier Karnevalszüge – von klein bis groß. Foto: Volker Hartmann / FUNKE Foto Services

17.11 Uhr: Eisenheim feiert Zick-Zack. Und zwar bei einem Auswärtsspiel im Kulttempel an der Mülheimer Straße. Die Kultig-zackige Altweiber-Fete hat Schlagersänger Ecki und Chris Steger eingeladen. Neon und Unnormal sorgen auch noch für Heiterkeit. Besonders ist: Männer dürfen mitfeiern. Eintritt ab 18 Jahren. Abendkasse: 14 Euro.

Und sonst? Die LKG „Die Müllschlucker“ bietet ab 18 Uhr eine aufgeräumte Party in der Gaststätte „Zum Schwarzen Schaf“ an der Mellinghofer Straße. Die OKG Harmonie feiert klein, aber fein in der Gaststätte Kegelkurve an der Rolandstraße ab 19 Uhr.

Karnevalsfreitag

15.30 Uhr: Kinder, wie die Zeit vergeht! Die 1. KG Königshardt lässt sich zur Kindersitzung in der Sporthalle der Heinrich-Böll-Gesamtschule an der Oranienstraße nicht bremsen. Kalibo, Kindergemeinschaftstanz und das Stadtkinderprinzenpaar sind dabei – Karten kosten 5 Euro.

20.11 Uhr: Einen Abschied gibt es auch! Die Kostümsitzung der KG Grün-Rot Wagaschei im Haus Union an der Schenkendorfstraße soll die letzte große Sitzung in Verantwortung des langjährigen Chefs Wilfried Beyer werden. Eintrittskarten für das Programm mit den Sängern Leon Dee, Arno Alt und Chriss Martin sowie dem Tanzpaar Chantal und Maurice kosten 10 Euro.

Nelkensamstag

So zieht der Kinderkarnevalszug durch Osterfeld. Foto: FUNKEGRAFIK

15 Uhr: Endlich jet et wieder losss! Der Kinderkarnevalszug startet mit großartigen 103 Einheiten, bestehend aus Wagen und Fußgruppen, durch Osterfeld. Die Wagen stellen sich ab 14 Uhr an der Rheinische Straße auf. Dann geht es über Vestische Straße, Bottroper Straße, Lilienthalstraße, Heinestraße, Westfälische Straße, Gildenstraße zurück zur Bottroper Straße. Gastgeber ist das Kinderprinzenpaar Kai II. und Talina I.

20.11 Uhr: Die Buschhausener wollen zum schwarz-weißen Verein ein buntes Programm auf die Bühne der Gaststätte Alt-Buschhausen an der Lindnerstraße zaubern. Die letzte Prunksitzung der Session lässt Redner und Musiker aufgaloppieren. Feier doch noch eene mit!

Tulpensonntag

So zieht der Karnevalszug durch Alt-Oberhausen. Foto: FUNKEGRAFIK

10.30 Uhr: Närrischer Gottesdienst in Königshardt. In der Kirche St. Barbara an der Hartmannstraße sind alle Besucher eingeladen, in ihren Kostümen zu erscheinen. Auch die Ehrengarde wird den besonderen Gottesdienst besuchen – Stadtprinz Dirk I. (Loege) ist anwesend.

13 Uhr: Voll die Fete… so feiert DJ Klaus Celesnik im Uerige Treff am Friedensplatz. Der Zugball verspricht etliche Karnevalslieder und sicherlich eine erhöhte Kostümquote. Gute Kondition ist von Vorteil!

14 Uhr: Ein Liricher in Jubelstimmung – und ganz Oberhausen feiert mit. Prinz Dirk I. (Loege) freut sich auf sein Heimspiel beim großen Umzug durch Alt-Oberhausen. 87 Einheiten sind gemeldet, sie ziehen auf die viereinhalb Kilometer lange Wegstrecke. Sammel- und Aufstellraum ist die Friedrich-Karl-Straße von Concordiastraße bis Hermann-Albertz-Straße. Der Zugweg führt von Friedrich-Karl-Straße, Hermann-Albertz-Straße, Blumenthalstraße, Grenzstraße, Alsenstraße, Helmholtzstraße, Nohlstraße, Hermann-Albertz-Straße, Havensteinstraße, Christian-Steger-Straße, Düppelstraße, Schwartzstraße, Gerichtstraße, Poststraße, Friedensplatz, Langemarkstraße, Paul-Reusch-Straße bis zur Helmholtzstraße.

Rosenmontag

Oberhausen Aschermittwoch – alles vorbei Am Aschermittwoch endet auch in Oberhausen tränenreich die Karnevalssession 2019/2020. Stadtprinz Dirk I. (Loege) gibt beim Fischessen des Hauptausschusses Groß-Oberhausener Karneval am frühen Abend in der Stadthalle seine Insignien der Macht zurück. Die Gesellschaften feiern oft bei internen Abschlussveranstaltungen in den Gaststätten. Auch im Uerige Treff am Friedensplatz gibt es zwischen 11 und 22 Uhr ein Fischessen.

11 Uhr: Wer hat noch Energie? Na, klar, die Alstadener. Der Pöstertreck führt durch den kleinen Stadtteil. Familiäre Vorgartenpartys warten auf den Kamelleregen. An der Bebelstraße im Bereich der Hausnummern 137 bis 231 und Hausnummern 232 bis 254 stellen sich die Wagen auf. Von der Bebelstraße geht es über Heiderhöfen, Fröbelplatz, Griesheimer Straße, Mörickestraße, Kiwittenberg, Franzenkamp, Brunostraße, Alstadener Straße zurück zum Startbereich.

15 Uhr: Einer geht, einer fährt noch mit! In Vondern rollen die Wagen zum Abschluss des Straßenkarnevals durch die engen Gassen der Osterfelder Siedlung. An der Schlossstraße sammeln sich die Narren. Dann führt der Zugweg über Glückaufstraße, Arminstraße westwärts bis zur Schlossstraße, dann weiter über Glückaufstraße bis zur Arminstraße, danach ostwärts bis zur Breilstraße.

Veilchendienstag

18 Uhr: Oh Jammer, oh Jammer! Die Session neigt sich dem Ende entgegen. Im Uerige Treff am Friedensplatz wird der Hoppeditz beerdigt. Aber vorher schunkelt DJ Klaus Celesnik noch einmal kräftig die letzte Kamelle aus dem Haupthaar. Danach heißt es nur noch: traurig, traurig, traurig. Eintritt frei!