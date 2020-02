Keine Partnerschaft mit französischer Stadt

Oberhausen hat mit dem neuen polnischen Städtepartner Tychy nun sechs offizielle Partnerstädte: Im Westen die nordenglische Montanstadt Middlesbrough (seit 1974) am Fluss Tee mit ihren 140.000 Einwohnern, im Osten die süd-ukrainische Stahlkocher- und Maschinenbau-Stadt Saporishja (seit 1986) am Fluss Dnjepr mit 760.000 Bürgern, im Süden die sardischen Nachbarstädte Carbonia und Iglesias (seit 2002), Hauptzentrum des italienischen Kohlebergbaus, mit ihren insgesamt über 60.000 Einwohnern am Mittelmeer sowie die südosttürkische Hafenstadt Mersin mit 1,7 Millionen Einwohnern (seit 2004).

Mit der sächsischen Stadt Freital besteht aus DDR-Zeiten zwar eine gewisse Partnerschaft, doch die hat sich mittlerweile überlebt. Die vom Rat seit dem Jahr 2013 angestrebte Städtepartnerschaft mit einer französischen Stadt hat sich nicht verwirklichen lassen – die Stadtspitze hat schlichtweg eine geeignete und willige Kommune im Nachbarland nicht gefunden.