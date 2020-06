Kind und Radfahrer bei Unfällen in Oberhausen verletzt

Oberhausen. Ein vierjähriges Mädchen und ein 35-jähriger Radfahrer wurden am Samstag jeweils von einem Auto erfasst. Der Radfahrer musste ins Krankenhaus.

Ein vierjähriges Mädchen und ein 35-jähriger Radfahrer wurden am Samstag bei zwei Unfällen in Oberhausen verletzt. Gegen 14.05 Uhr war ein 66-jähriger Oberhausener mit seinem Auto auf der Bahnstraße unterwegs und wollte rechts in die Straße Bruchsteg einbiegen. Er übersah den Radfahrer, der auf dem Radweg in die gleiche Richtung fuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich an der Schulter, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Das Kind wurde gegen 19.55 Uhr leicht verletzt, als es die Stöckmannstraße überqueren wollte. Das Mädchen betrat zwischen zwei geparkten Autos die Straße, eine 22-jährige Autofahrerin erfasste es.