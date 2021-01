Polizei Kinderpornographie: zwei Durchsuchungen auch in Oberhausen

Oberhausen Auch in Oberhausen haben Polizeifahnder Durchsuchungen wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornographischer Inhalte gestartet.

Im Zuge einer bundesweiten Durchsuchungsaktion wegen des Verdachts der Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes kinderpornographischer Inhalte hat die Polizei auch zwei Objekte in Oberhausen durchsucht. Dies haben die federführende Polizei Köln und die dortige Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichtet.

Danach haben die Einsatzkräfte bei insgesamt 75 Durchsuchungen in zehn Bundesländern mehr als 3200 Gegenstände sichergestellt, darunter 2900 Datenträger mit einem Speichervolumen von 40 Terabyte. Auch mehr als 170 Mobiltelefone seien konfisziert worden.

66 Beschuldigte

In Nordrhein-Westfalen standen 21 Objekte auf der Durchsuchungsliste, darunter zwei Objekte in Oberhausen, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums Köln. Ermittelt werde insgesamt gegen 66 Beschuldigte, von denen einige sich zu den Tatvorwürfen eingelassen hätten, heißt es.