Kitakind in Oberhausen positiv auf das Coronavirus getestet

Oberhausen. Ein Kitakind in Oberhausen wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Weitere Tests verliefen negativ, 13 Personen sind in Quarantäne.

Ein Kindergartenkind wurde in Oberhausen positiv auf das Coronavirus getestet. Das Kind wurde bei der Einweisung in ein Krankenhaus vorsorglich getestet, der Test fiel positiv aus. Symptome lagen nicht vor, der Krankenhausaufenthalt steht nicht in Zusammenhang mit Covid-19.

Nach dem positiven Testergebnis wurden noch am Sonntag 13 Personen – Erzieher sowie weitere Kinder der entsprechenden Kita-Gruppe – an der Drive-In-Teststation am Stadion Niederrhein auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Proben wurden am gleichen Tag untersucht – alle Ergebnisse waren negativ. Eine Quarantäne wurde wegen der Inkubationszeit dennoch angeordnet.

Unabhängig von dem vorliegenden Fall können sich bis zum Beginn der Herbstferien Beschäftigte von Schulen, Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege freiwillig testen lassen. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche können Betroffene am Drive-In kostenlos einen Abstrich machen lassen. Auch niedergelassene Ärzte bieten Tests für diese Personengruppen an. Hier geht es zur Liste.

Mit Stand vom 17. August 2020 (10 Uhr) gibt es in Oberhausen 58 mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Seit Ausbruch der Pandemie waren es 453. 383 sind inzwischen wieder genesen, zwölf Personen sind an oder mit dem Virus verstorben. Bislang hat die Stadt Oberhausen knapp 20.000 Menschen testen lassen.