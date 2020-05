Knappenstraße: Rauchmelder schlug Alarm – Frau gerettet

Oberhausen. Feuerwehreinsatz an der Knappenstraße - mittags wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Zunächst wurde ausströmendes Gas vermutet.

Rauchmelder rettet Menschenleben – das frühe Erkennen eines Brandes verhinderte am Freitag an der Knappenstraße Schlimmeres.

Die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen wurde gegen 11.57 Uhr über eine möglicherweise ausströmendes Gas in einem Mehrfamilienhaus an der Knappenstraße informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde im Zuge der ersten Erkundung leichter Brandgeruch im Treppenhaus festgestellt.

Da unklar war, ob sich noch eine Person in der Wohnung befand, verschaffte sich ein Trupp unter Atemschutz gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Bei der Durchsuchung konnte eine Bewohnerin aufgefunden und ins Freie gerettet werden. Sie wurde vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst und Notarzt an der Einsatzstelle medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Oberhausener Krankenhaus gebracht.

Mit 20 Kräften vor Ort

Angebranntes Essen, das Grund für die Rauchentwicklung war, wurde abgelöscht und die Wohnung anschließend mit Hilfe eines Hochleistungslüfters von Rauch befreit. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften für etwa 30 Minuten im Einsatz. Für diese Zeit wurde die Knappenstraße von der Polizei gesperrt und der Verkehr über benachbarte Straßen umgeleitet.

Übrigens nicht nur der Rauchmelder, auch ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Wohnungsgesellschaft hatte in diesem Fall rechtzeitig Alarm geschlagen.