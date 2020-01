Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Königshardt feiert weiter

Nach der Prunksitzung ist bei der 1. KG Königshardt noch nicht Feierabend. Die nächste Party folgt schon zur Weiberfastnacht am 20. Februar. Los geht es um 16 Uhr. Mit dabei sind in der Sporthalle Oranienstraße unter anderem Tim Toupet, Pures Party Glück und Dröpkes. Karten: 18 Euro.

Auch die Kinder klatschen wieder auf der Hardt. Die Kindersitzung startet am Freitag, 21. Februar, um 15.30 Uhr an gleicher Stelle. Das Programm: Kalibo, Kindergemeinschaftstanz, Spaß & Spiel, Tanzgarden, Stadtkinderprinzenpaar, Wahl des schönsten Kostüms. Karten: 5 Euro. Ticket-Bestellungen sind per E-Mail möglich: info@1kgk.de.