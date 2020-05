Königstraße: Stau und Lärm rauben Anwohnern die Nerven

Oberhausen. Verkehrsfrust in Biefang und Schwarze Heide: Anwohner klagen über Stau und Lärm, bedingt durch die aktuell umgeleiteten Verkehrsströme.

Nach der Sperrung der Erlenstraße am vorigen Montag hat sich die Verkehrssituation in Oberhausen-Biefang, in Schwarze Heide und in dem dortigen Umfeld weiter verschärft. Nach dem Brandbrief von Ute Weyen an Bezirksbürgermeister Ulrich Real (SPD) meldet sich nun Christiane Hollmann von der Königstraße zu Wort.

„Als Anwohner der Königstraße sind wir bereits zum zweiten Mal mit der Tatsache konfrontiert, dass die Umleitung des gesamten Verkehrs über unsere Straße läuft“, beschreibt die Oberhausenerin die aktuelle Lage. So etwas hätten die Königstraße-Anwohner bereits mit der Sperrung der Von-Trotha-Straße/Weierstraße erlebt. „Die Begeisterung der Menschen hier kann man sich vorstellen. Wir haben jeden Tag mehrmals Stau auf der Straße.“

Da brauche man schon gute Nerven, um aus der Grundstücksausfahrt raus- oder reinfahren zu können. Mal eben schnell wegfahren, das müsse da gut geplant werden. Man brauche dann schon bis zu zehn Minuten, bis man die Ampeln passiert habe. „Der Lärm und die Abgase der Staus führen dazu, dass man die Fenster zur Straße hin nicht mehr öffnen kann.“

„Keine Chance auf einen Parkplatz“

Das „Highlight der Woche“, wie Christiane Hollmann mit einer gewissen Ironie anmerkt, sei nun aber die Aufstellung der Parksverbotschilder ohne vorherige Ankündigung gewesen. Alle Anwohner ohne Garage und Stellplatz hätten nun kaum eine Möglichkeit, ihren Pkw wohnortnah zu parken, auch Heizöl-Lieferungen und Handwerker-Besuche seien kaum noch praktikabel. Laut telefonischer Auskunft der Stadt, so Christiane Hollmann, könne man auch keine Ausnahmegenehmigung für anliefernde Firmen oder Handwerker bekommen. „Da hätten wir uns eine bessere Kommunikation mit entsprechender Vorlaufzeit gewünscht, um noch Dinge regeln zu können!“

„Ampelphasen ändern!“

Zum ständigen Rückstau vor der Haustür gebe es noch Folgendes zu sagen: „Auch die Parkverbotsschilder ändern nur, dass weniger gehupt wird und die Fahrzeuge nicht mehr Slalom fahren. Um den Verkehrsfluss zu gewährleisten, müssten die Ampeln und Vorfahrtsregelungen an der Erlenstraße/Königstraße sowie an der Biefangstraße/Weierstraße geändert werden.“

Zur Zeit kämen nur wenige Fahrzeuge bei Grün über die Ampeln. Darin liege die eigentliche Ursache für dauernden Stau und Lärm. Die Oberhausenerin blickt auch bereits in die weitere Zukunft: „Wir haben noch länger was davon, da bis 2022 der Umbau der Königstraße und Biefangstraße angedacht ist.“