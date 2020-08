Noch herrscht Leere vor der Köpi-Arena am Centro in Oberhausens Neuer Mitte. Ab September sollen hier Künstler wieder auftreten können.

Veranstaltungsbranche Köpi-Arena am Centro in Oberhausen plant wieder Konzerte

Oberhausen. Ab September sollen Sänger, Bands und Comedians wieder in der Arena am Centro in Oberhausen auftreten können. Es gelten strenge Corona-Regeln.

Die König-Pilsener-Arena am Centro in Oberhausen startet nach der Corona-Zwangspause wieder ihr Konzert- und Veranstaltungsprogramm. Ab September sollen – unter Beachtung aller Hygieneregeln – wieder Live-Events für bis zu 2600 Zuschauer in der Neuen Mitte stattfinden.

Unter normalen Bedingungen bietet die Arena Platz für bis zu 13.000 Besucher. Daher ist es aus Sicht des Managements durchaus möglich, 2600 Gäste unter Wahrung des Mindestabstandes von 1,50 Metern in die Konzerthalle zu lassen. Es soll nur jede zweite Reihe in den Rängen genutzt werden, im Innenraum wird zudem zusätzlich bestuhlt, um die Besucher noch besser verteilen zu können. Die Maßnahmen sind laut Arena-Management mit den Behörden abgestimmt.

Die Arena wird in drei verschiedene Sektoren eingeteilt. Eine neue Besucherführung soll verhindern, dass zu viele Besucher aufeinandertreffen. Auf den Laufwegen herrscht Maskenpflicht, Oberflächen werden regelmäßig gereinigt, Besucher erhalten Möglichkeiten, sich die Hände zu desinfizieren, Bezahlen soll kontaktlos möglich sein, die Luftqualität in der Halle soll regelmäßig geprüft werden. Tickets werden personalisiert, um Kontakte nachverfolgen zu können.

„Geplant sind Vorstellungen namhafter Künstler und Comedians“, heißt es vom Arena-Management, nähere Details zum Programm sind zunächst nicht bekannt. Aber auch Vorstellungen, die sonst in kleinen Theatern und Kleinkunstbühnen stattfinden, sollen mit dem neuen Eventkonzept in der Arena möglich gemacht werden.