Land muss Angebot genehmigen

Wenn der Rat am 17. Februar diese Platzplanung beschließt, muss die Stadt das Angebotsprofil bis zum 15. März dem Land melden. Das Landesjugendamt muss die Planungen genehmigen, erst danach können die Einrichtungen gesicherte Platzzusagen machen und Betreuungsverträge mit den Eltern abschließen. Mit einer Genehmigung rechnet die Stadt im April.

In den vergangenen Jahren sind vor allem Plätze im U3-Bereich ausgebaut worden, auch mit Fördermitteln. Deshalb ist die Situation in diesem Bereich entspannter. Die Plätze können allerdings nicht einfach in Plätze für Ü3-Jährige umgewandelt werden, weil das den Fördervorgaben widersprechen würde.