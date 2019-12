Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Letzte Vorstellung bereits in drei Monaten

Die letzte Vorstellung des Musicals „Tanz der Vampire“ in Oberhausen findet am Sonntagabend, 22. März 2020, statt. Bis es so weit ist, da sind sich die Beschäftigten des Metronom-Theaters und die Gewerkschaft Verdi sicher, wird es noch weitere Protest-Kundgebungen geben.

Karten gibt es für das Musical noch bei vielen Vorverkaufsstellen ab 50 Euro an zahlreichen Werktagen und an Sonntagen. Stage Entertainment mit Sitz in Hamburg bewirbt das Musical bereits damit, dass es „nur für kurze Zeit in Oberhausen“ ist. Die Überschrift lautet: „Unsterblich verliebt in Oberhausen!“.