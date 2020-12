Liricher Hausbesitzer empört über Gebührenbescheid

Ärgern sich über die Post von der Stadt: Helmut Hönke und Jürgen Dittmeyer (v. li.) an der Bonmannstraße.

Oberhausen Hausbesitzer in Lirich wollen sich gegen einen Gebührenbescheid der Stadt wehren. Sie können deren Vorgehen nicht nachvollziehen.

Kopfschütteln und Empörung in Lirich: Jürgen Dittmeyer und Helmut Hönke sind Hausbesitzer an der Bonmannstraße. Jetzt flatterten ihnen gesalzene Anliegergebührenbescheide ins Haus. Jürgen Dittmeyer soll 4370,29 Euro bis zum 30. Dezember 2020 zahlen, Helmut Hönke eine ähnlich hohe Summe.

Wieder einmal geht es in diesem Fall um Anliegerbeiträge für einen Straßenausbau; doch an der Bonmannstraße gestaltet sich das Ganze besonders komplex, man könnte auch sagen: kaum durchschaubar für die Betroffenen.

Die Bonmannstraße direkt vor ihrer Haustür wurde nämlich bereits im Jahr 1993 erneuert, als hier die Kanalisation saniert wurde. An einem Teil der Bonmannstraße und an der benachbarten Karolinenstraße wurden die Hausbesitzer daraufhin im Jahr 1998 zur Kasse gebeten, was damals schon für manchen Frust sorgte. Ein Hausbesitzer klagte und konnte nach eigenen Angaben die zu zahlende Summe um etwa 1000 DM verringern.

Im zentralen Abschnitt der Bonmannstraße zwischen Karolinenstraße und Margaretenstraße gab es damals keine Beitragsbescheide für die Anwohner. In diesem Abschnitt haben Jürgen Dittmeyer und Helmut Hönke ihre Häuser.

Umso geschockter sind sie nun über die unerwartete Zahlungsaufforderung der Stadt. Beide haben Widerspruch eingelegt. Jürgen Dittmeyer sah sich im Technischen Rathaus die umfangreichen Akten dazu an; Helmut Hönke ging zu Haus & Grund und informierte sich über die Rechtslage. Helmut Hönke argumentiert, dass man die Erneuerung der Bonmannstraße in den 1990er Jahren insgesamt hätte abrechnen müssen, das wäre für die Hausbesitzer günstiger gewesen: "Nun sollen wir das Doppelte bis Dreifache zahlen!"

Schnelle Reaktion

Innerhalb weniger Tage reagierte die Stadt unterdessen auf seinen detailreichen Widerspruch mit einem rund zweiseitigen Schreiben. Diese Schnelligkeit ist offenbar durch einzuhaltende Verjährungsfristen für die Abrechnung zu erklären.

Im Kern sagt das Schreiben der Verwaltung, dass es bei ihrem Beitragsbescheid gar nicht um die Maßnahme aus dem Jahr 1993 geht, sondern dass die Anwohner für den 2016 abgeschlossenen Ausbau der benachbarten Margaretenstraße mit zahlen sollen, die zur Bonmannstraße führt und deren Ausbau damals auch einen kleinen Teil der Bonmannstraße bis in Höhe des dortigen Pumpwerks umfasste. Die Stadt argumentiert, dass jener weitere Abschnitt der Bonmannstraße, an dem die beiden Liricher wohnen, in den 1990er Jahren gar nicht abrechenbar gewesen sei. Insofern läge auch keine Doppelberechnung oder Ähnliches vor.

Die beiden Liricher wollen das alles nicht so einfach hinnehmen, sie setzen auf die Unterstützung weiterer betroffener Nachbarn - und sie haben für alle Fälle mit der Stadt schon einmal Ratenzahlung vereinbart.

Zuletzt Proteststurm an Straße Landwehr

Zuletzt hatte es in Oberhausen an der Straße Landwehr einen heftigen Proteststurm von Anwohnern gegen zu zahlende Anliegerbeiträge gegeben. Die Anwohner dort waren empört darüber, dass sie plötzlich doppelt so viel für die Renovierung ihrer Straße mit neuen Laternen, Parkbuchten, Bürgersteigen und Asphalt zahlen sollten als vor den Bauarbeiten 2014 bekanntgegeben. Schließlich sagte die damalige Dezernentin Sabine Lauxen bei einer Bürgerversammlung vor rund 50 Teilnehmern: "Dafür kann ich mich nur entschuldigen."