Literatur und Debatten zum kleinen Preis

Im Literaturhaus bleibt’s auch 2020 bei der freundlichen Preisgestaltung: Lütfiye Güzel und das „Literarische Duett“ zur Buchmesse sind für jeweils 8 Euro zu erleben. 10 Euro kostet der Eintritt für „Babel“ mit Kenah Cusanit, für Rap-Historiker Jan Wehn im Druckluft und für Christiane Neudecker mit „Der Gott der Stadt“. Die Diskussion um das „Integrations-Paradoxon“ mit Aladin El-Mafaalani kostet 12 Euro.

Ermäßigte Karten gibt’s für jeweils die Hälfte, erhältlich im Vorverkauf in der Weinlounge „Le Baron“, Marktstraße 146, in der Buchhandlung Wiebus, Steinbrinkstraße 249, in Sterkrade sowie in Schmachtendorf bei Tabakwaren Brinkmann, Dudelerstraße 7.