Oberhausen. Bildungsexperte Aladin El-Mafaalani präsentiert am 28. Februar seine These: Das Gelingen, nicht das Scheitern der Integration, schafft Konflikte.

Aladin El-Mafaalani, der medial gefragte Bildungsexperte, weiß zuzuspitzen. Seine Gastgeber vom Literaturhaus können also am Freitag, 28. Februar, um 19 Uhr an der Marktstraße 146 einer spannenden Diskussion entgegensehen, wenn sich der 42-jährige Soziologe aus Datteln das „Integrations-Paradox“ vorknöpft.

Wer davon ausgeht, dass Konfliktfreiheit ein Gradmesser für gelungene Integration und eine offene Gesellschaft ist – der irrt, sagt Aladin El-Mafaalani. Konflikte entstehen nicht, weil die Integration von Migranten und Minderheiten fehlschlägt, sondern gerade weil sie zunehmend gelingt. Denn gesellschaftliches Zusammenwachsen erzeugt Kontroversen und populistische Abwehrreaktionen – in Deutschland und weltweit.

„Als eine Frau mit Kopftuch noch Toiletten putzte“

Aladin El-Mafaalani nimmt in seiner Gegenwartsdiagnose eine völlige Neubewertung der heutigen Situation vor. Für die Berliner „taz“ hatte Claus Leggewie, der pensionierte Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen, die pointierte Schrift rezensiert: Er sieht in Aladin El-Mafaalani einen Vertreter der integrierenden Vernunft, der aus persönlicher Erfahrung auf den Islam in Deutschland blickt – und bewundert das Händchen des Soziologen „fürs eingängige Paradox“. D’accord geht der eine Generation ältere Leggewie auch mit Mafaalanis Überzeugung, dass soziale Unterschiede gravierender seien als kulturelle und dass weder „Multikulti-Romantik“ noch „Monokulti-Nostalgie“ weiterführten.

„Als eine Frau mit Kopftuch noch Toiletten geputzt hat, störte sich kaum jemand daran“, schreibt Aladin El-Mafaalani. „Doch als sie auf einmal Anwältin oder Lehrerin werden wollte, ist es auf einmal eine gesamtgesellschaftliche Debatte, in der viele Menschen eine Meinung haben.“ So könne sich Rassismus verstärken, gerade weil Integration gelingt. Sollte sie deshalb etwa nicht gelingen dürfen? Man darf diesem geschliffenen Querdenker ein volles Literaturhaus wünschen.

Der Eintritt kostet 12 Euro, online literaturhaus-oberhausen.de. „Das Integrationsparadox“, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, ISBN 9783462051643, 240 Seiten, kostet gebunden 15 Euro.