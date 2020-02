Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Medizin-Studenten geschult

Auf dem mittlerweile achten Westdeutschen Gefäßsymposium werden sogar einen ganzen Tag lang, nämlich am Donnerstag, 6. Februar 2020, Medizin-Studenten geschult – in einem „Crashkurs Gefäßmedizin“ durch erfahrene Ärzte. Dabei gibt es eine Einführung in das gefäßchirurgische Instrumentarium und in die Techniken – mit praktischen Übungen.

Das Angebot für Studenten macht die Gefäßgesellschaft West nicht uneigennützig: Sie will so für die faszinierende Welt der Gefäßchirurgie werben. „Auch die Gefäßchirurgen leiden unter einem mangelndem Nachwuchs“, meint Dr. Siamak Pourhassan, der das Symposium nach Oberhausen geholt hat.