Mehr Einbrüche in Oberhausen – Was zahlt die Versicherung?

Einbrecher sind vermehrt in Oberhausen unterwegs, um in Wohnungen und Häuser einzusteigen. Allein in der Woche um Silvester und Neujahr waren es 21 Einbrüche; auch in der Woche davor gab es mit 22 gemeldeten Fällen laut Polizei „ungewöhnlich viele Wohnungseinbrüche“. Was aus versicherungstechnischer Sicht nach einem Einbruch zu beachten ist, erklärt eine Expertin der Verbraucherzentrale.

Schlüssel für finanziellen Ersatz von Schmuck, Elektroartikeln oder gestohlener Kleidung sei die Hausratversicherung, erklärt Angelika Wösthoff, Leiterin der Oberhausener Beratungsstelle. Einbruchsopfer müssen dabei allerdings ein paar Dinge beachten. Denn ansonsten riskieren sie, dass die Versicherung Leistungen kürzt oder gar überhaupt nicht für den Schaden aufkommt.

Terrassentür schließen!

Damit das bei einem Einbruch gestohlene Wohnungseigentum über die Hausratversicherung abgesichert ist, muss sich der Einbrecher beispielsweise mit Gewalt oder einem Werkzeug Zugang verschafft haben. Kommen die Langfinger also durch die offen gelassene Terrassentür ins Haus, besteht kein Versicherungsschutz!

Der Einbruchdiebstahl ist unverzüglich bei der Polizei und dem Versicherer zu melden. Sind Scheck- und/oder Kreditkarten abhanden gekommen, müssen Einbruchsopfer diese umgehend sperren lassen. So gewährleisten sie, dass der Schaden so gering wie möglich gehalten wird.

Liste der gestohlenen Gegenstände

Über die gestohlenen und beschädigten Gegenstände müssen die Betroffenen so schnell wie möglich eine Liste für Polizei und Versicherung anfertigen. Diese sogenannte Stehlgutliste ist einerseits die Grundlage für die Schadensabwicklung mit der Versicherung, andererseits eine Fahndungshilfe für die Polizei. Vorteilhaft ist laut Verbraucherzentrale, wenn Wertgegenstände wie Schmuck und Teppiche im eigenen Haushalt schon katalogisiert zur Hand sind.

Durch den Abschluss einer Hausratversicherung ist der komplette Hausrat von Möbeln über Kleidung bis hin zu Elektrogeräten abgesichert. Werden Laptop, Teppiche oder sogar das Haustier mitgenommen, gibt’s vom Versicherer zumeist so viel Geld, dass ein gleichwertiger Gegenstand zu heutigen Preisen neu gekauft werden kann. Übernommen werden auch Reparaturkosten für beschädigtes Inventar oder für beim Einbruch beschädigte Türen und Fenster.

Termine für eine persönliche Beratung bei der Verbraucherzentrale Oberhausen: 0208-91 10 86 01