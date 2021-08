Großeinsatz im Oberhausener Rotlichtmilieu: Sechs Festnahmen

Unterstützt von Kräften einer Einsatzhundertschaft durchsucht die Oberhausener Polizei am Freitagabend mehrere Häuser der Roten Meile in Oberhausen.

Oberhausen. Flaßhofstraße: Bordell-Betreiber, Freier und Prostituierte werden kontrolliert. Die Polizei will gegen Kriminalität im Rotlichtviertel vorgehen.

Die Oberhausener Polizei war am Freitagabend mit einem Großaufgebot an der der Roten Meile Flaßhofstraße im Einsatz. Unterstützt von einer Hundertschaft sicherten die Beamten die Zugänge zu mehreren Gebäude im Rotlichtviertel, die von Ermittern durchsucht wurden. In den Bordellen überprüften die EInsatzkräfte auch die Personalien der anwesenden Betreiber, Freier und Prostituierten.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 53 Menschen. Wegen ausländerrechtlicher Verstöße wurden sechs der überprüften Personen vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam transportiert. Bei einigen Überprüfungen ergaben sich laut Polizei "Anhaltspunkte für Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung". Die Auswertung der Aktion dauere allerdings noch an.

Ziel: die Ausbreitung Organisierter Kriminalität verhindern

"Rotlichtbezirke sind meist auch eine Kommunikations- und Rückzugsebene für Personen, die wir derzeit besonders im Fokus haben", sagte Kriminaldirektor Christian Voßkühler, der den Einsatz leitete: "Durch die gezielten Kontrollen holen wir Personen aus der Anonymität heraus. So wollen wir frühzeitig eine mögliche Ausbreitung von Organisierter Kriminalität und Verfestigung von kriminellen Strukturen bereits im Ansatz unterbinden."

Die Kontrollen sind Bestandteil der Strategie der Polizei Oberhausen im Kampf gegen Clankriminalität, Menschenhandel, Rotlicht- und Drogenkriminalität. (red)

