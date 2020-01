Oberhausen. Mickie Krause singt in Oberhausen den Ballermann herbei. Wolfgang Trepper schimpft über „Tüll und Tränen“. So feierten die Styrumer ihr Jubiläum.

Mickie Krause heizt Styrumer Löwen in Oberhausen ein

Stimmungssänger Mickie Krause schmettert zwar „Reiß die Hütte ab“, doch besorgte Freunde des Ebertbades in Oberhausen können beruhigt sein: Die ehemalige Badeanstalt, heute Kleinod kultureller Kleinkunst, steht noch. Die Karnevalsgesellschaft Styrumer Löwen feierte am Wochenende gleich doppelt ihr närrisches Jubiläum – seit sechs mal elf Jahren gehört der Verein fest zum Verbund der heute 19 Oberhausener Narrenvereine.

Samstag Prunksitzung, Sonntag Geburtstagsempfang – da ist das Jubelgebrüll natürlich groß. Dabei lassen die Styrumer Narren auch Raum für recht ungewöhnliche Zwischentöne. Oberbürgermeister Daniel Schranz spitzt besonders die Ohren. Die Löwen haben für den ersten Bürger der Stadt eine eigene Einmarschhymne komponiert. Kostprobe: „Pünktlich wie er ist, bleibt er Optimist ...“

Wolfgang Trepper zerlegt das Trash-TV

Getanzte Opulenz: Auch die Garde der Styrumer Löwen feiert einen närrischen Geburtstag – sie existiert seit 40 Jahren, Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Seit 1953 wird in Styrum Karneval gefeiert, im selben Jahr, so referiert Schranz in seiner Glückwunschrede, gab es in Oberhausen erst 57 Fernsehgeräte – und ein Fußball-Spiel zwischen RWO und Schalke, bei dem die Einnahmen der Eintrittskarten in der Halbzeit durch die Behörden wegen fehlender Zahlung der Vergnügungssteuer eingezogen wurden.

Ein närrisches Wiederholungsspiel im Ebertbad kann Schranz aber ausschließen: „Keine Sorge, ich habe heute keine zuständigen Mitarbeiter im Saal gesehen.“

Schabernack, den zündet freilich auch das Prunk-Programm. Kabarettist Wolfgang Trepper knöpft sich die deutsche TV-Landschaft vor und schimpft wie ein Rohrspatz. „Seid froh, dass ihr euch hier Karneval anschaut und nicht vor der Glotze sitzt!“ Vor allem die Trash-TV-Formate reiben den Spaßmacher aus Duisburg-Rheinhausen auf. „Das Dschungelcamp“ sei da schon hohe Kunst, im Vergleich zu „Shopping Queen“ und, am Bodensatz angelangt, „Zwischen Tüll und Tränen“.

Mickie Krause verschenkt Schatzi-Fotos

Krause ging nicht früh nach Hause: Der bekannte Schlager- und Stimmungssänger Mickie Krause („Biste braun, kriegste Fraun“) brachte zum Finale das Ebertbad zum Kochen. Foto: Styrumer Löwen

Die Lifestyle-Soap von Vox, in der Brautprofis künftigen Paaren bei knifflige Kleidfragen helfen, bringt Trepper auf die Palme. Eine Schau der ständigen Wiederholungen, hat Trepper ausgemacht, wo die Brautmutter ständig reinquatscht und man sich oft den Blindenhund des Ehemannes zeigen lassen wolle. Böse Spitzen, die nicht schlecht zünden. Oder wie es Sitzungspräsident Thomas Dietz hinterher nennt: „Der intellektuelle Teil des Programms!“

Oberhausen Erinnerungen an die Historie Nicht nur die Aktivenshow der Styrumer Löwen hatte sich die Geschichte aus sechs mal elf Jahren als Thema ausgesucht. Auf einer Leinwand konnten die Besucher im Ebertbad historische Bilder aus der närrischen Geschichte des Vereins bewundern. Darunter Fotos von frühen Prunksitzungen. Präsident Dirk Hesshaus durfte beim Jubiläumsempfang viele Akteure aus dem gesellschaftlichen Leben im Stadtteil begrüßen – darunter Schausteller und Geisterbahn-Chef Ronny Schütze.

Ob auch Mickie Krause dazu zählt – nicht alle Fragen müssen beantwortet werden. Der Stimmungssänger mit Ballermann-Erfahrung dürfte aber für den größten Dampf im Ebertbad der vergangenen Jahre verantwortlich sein. Schatzi, schenk mir ein Foto! Das können Selfie-Kiebitze am Bühnenrand beim Promi-Sänger wörtlich nehmen.

Geburtstagsparty mit hohem Spaßfaktor

Was bleibt: Eine Geburtstagsparty mit hohem Spaßfaktor, bei der die Verkleidungsquote fast an der 100 Prozentmarke vorbeischrammt. Das Programm gelingt, weil die musikalischen Gäste wie Solala-Band und Kleefse Tön bestens mit den Eigenleistungen der Styrumer Tanz- und Aktivengarden harmonieren.