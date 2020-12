Polizeikontrolle Mit 68 km/h in der 30er-Zone: „Ich war ganz in Gedanken“

Oberhausen. Eine Autofahrerin, die in Oberhausen von der Polizei mit zu hohem Tempo erwischt wurde, war offenbar selbst verblüfft über ihr Verkehrsdelikt.

Nicht ganz bei der Sache war eine 60-Jährige Frau, die am Montag, 14. Dezember, mit ihrem Auto die Parallelstraße in Richtung Bebelstraße befuhr. Sie war laut Polizeibericht in der 30er-Zone mit 68 km/h unterwegs. Ihr Kommentar dazu: „Ich war ganz in Gedanken.“

Die 60-Jährige muss nun mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie einem Bußgeld von 160 Euro rechnen.

Montagnacht zwischen 22 und 24 Uhr kontrollierten Polizistinnen und Polizisten die Geschwindigkeit auf der Ruhrorter Straße. Das Ergebnis: Zwei Mal Verwarnungsgeld und sechs Ordnungswidrigkeiten. Am schnellsten war ein BMW aus Oberhausen, der anstatt – wie vorgeschrieben – mit maximal 60 km/h mit einer Geschwindigkeit von 93 km/h sehr knapp am Fahrverbot vorbeischlitterte. Die abgeklärte Antwort des Fahrers: „Ich habe schon mehrere Punkte.“ Das fanden selbst erfahrene Polizisten erstaunlich.