Mitmachen: Stadtteil-Check Oberhausen läuft bis Ende Februar

Hier sitzen die Entscheider über das Stadtgeschehen in Oberhausen: Im Rathaus an der Schwartzstraße in Alt-Oberhausen tagt der 60-köpfige Rat der Stadt und arbeitet der Kern der Stadtverwaltungsspitze mit seinen Teams.

Oberhausen. Über 1400 Oberhausener haben sich bei unserer bisher einzigartigen Stadtteil-Check-Aktion engagiert. Die Teilnahme ist bis Ende Februar möglich.

Seit Anfang Februar läuft unsere detailreiche Befragung der Oberhausener Bürger zu ihrem Wohn-Stadtteil: Was lieben Sie an Ihrer direkten Umgebung? Was liegt im Argen?

Über 1400 Oberhausener haben bereits bei unserer bisher einzigartigen Aktion „Stadtteil-Check“ für Oberhausen mitgemacht, 13 Fragen zu ihrem Stadtteil beantwortet und Anmerkungen notiert. Noch bis Ende dieses Monats kann man an der Aktion teilnehmen, die den Verantwortlichen in der Stadt hilft, die Lage in Oberhausen zu verbessern: Wir werden über Mängel und Lobenswertes berichten – und geben so Hinweise ans Rathaus und an die Politik, wo die Entscheidungsträger im Stadtgebiet unbedingt handeln müssen.

Preise zu gewinnen

Je mehr Menschen bei dieser Beteiligungsaktion mitmachen, desto besser: Dies erhöht die Zahl der Themen, über die wir berichten werden, und sichert die Grundlage der Befragung ab. Deshalb ist jede Stimme wichtig – und so weisen wir noch einmal auf den Fragebogen hin, der online im Internet unter https://www.waz.de/id228268855.html ausgefüllt werden kann.

Falls Sie die Umfrage bereits durchlaufen haben, informieren Sie ruhig Ihre Nachbarn und Freunde. Auch an deren Meinung sind wir sehr interessiert. Bei unserer Befragung kann man sogar Preise gewinnen, die unter allen Teilnehmern verlost werden.