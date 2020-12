Mitten in der Corona-Krise ist nun jede(r) ein Sternsinger

Oberhausen Um den Jahreswechsel sind normalerweise die Sternsinger unterwegs. In diesem Jahr ist alles anders. Osterfeld zeigt es beispielhaft.

Die Corona-Krise stoppt die Sternsinger. Vor dem Hintergrund der sich weiter zuspitzenden Pandemie empfehlen das Ruhrbistum und der Diözesanverband des Bundesverbands der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) den katholischen Pfarreien, in diesem Jahr auf die Hausbesuche der Sternsinger zu verzichten.

Auch alle anderen öffentlichen Sternsinger-Auftritte sollen abgesagt werden. „Kontaktlos, kreativ, solidarisch“ – das seien jetzt die wichtigsten Botschaften für die Sternsingeraktion, unterstreicht Sebastian Neugebauer, Leiter der Abteilung Weltkirche im Bistum Essen.

11.000 Segenspäckchen

Und so feilen die Pfarreien auch in Oberhausen bereits seit dem Herbst an einem Ersatzfahrplan für die Sternsinger. "Gerade in dieser Zeit ist es uns besonders wichtig, den Menschen ein gutes Wort und den Segen Gottes zukommen zu lassen", sagt zum Beispiel Kaplan Oliver Schmitz von St. Pankratius. Um dieses Ziel zu erreichen, vollzieht sich in Osterfeld ganz Besonderes: Insgesamt 11.000 Segenspäckchen werden in diesen Tagen gepackt! Sie werden an die Haushalte in der Pfarrei verteilt. Und dabei kommen nicht allein die Sternsinger zum Einsatz, denn: Jede und jeder kann in diesem Jahr ein Sternsinger sein, egal ob groß oder klein, alt oder jung.

Päckchen mit Brief

Die Päckchen enthalten unter anderem einen Brief, der die Aktion erklärt: "Wir wissen, dass viele im letzten Jahr eine schwere Zeit hatten und mit Ängsten konfrontiert wurden, an die man vorher nie gedacht hätte", heißt es dort. "Leider gibt es aber immer noch Menschen und besonders Kinder, denen es noch viel schlechter geht als uns und für die diese Pandemie noch viel größere Unsicherheit und Angst bedeutet. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie auch in diesem Jahr bereit wären, das Leben dieser Kinder mit einer Spende ein kleines bisschen schöner zu machen. Ganz besonders denken wir in diesem Jahr an das Partnerland Ukraine."

Die Spender können ihre jeweilige Gabe ganz einfach in das Paket legen und dies dann zum Beispiel bei einem Besuch im M-Punkt oder im Pfarrbüro abgeben. Das ist bis zum 31. Januar 2021 möglich.

Zugleich läuft die bundesweite Spendenaktion der Sternsinger in diesem Jahr trotz der Pandemie – allerdings ohne Geldbüchsen und persönliche Visite: So sammelt der BDKJ Sternsingerspenden auf digitalem Weg unter www.bdkj-dv-essen.de/sternsinger. Und auf der Internetseite www.sternsinger.de können Interessierte direkt online für die aktuelle Sternsingeraktion spenden.

Ideenbörse per Videokonferenz

"Gerade angesichts der Corona-Pandemie sind viele Kinder in den Armutsregionen der Welt dringender denn je auf Unterstützung angewiesen", betont Sebastian Neugebauer. "Viele alternative, coronagerechte Angebote der Sternsinger werden sich erst noch entwickeln", sagte kurz vor den Feiertagen Stephanie Smolinski, Diözesanvorsitzende des BDKJ. Um die Verantwortlichen in den Pfarreien des Ruhrbistums dabei zu unterstützen, startete eine Video-Konferenz – als Ideenbörse in Pandemiezeiten.

Auch in Schmachtendorf Spenden möglich

Auch die Sternsinger in St. Josef Schmachtendorf weisen darauf hin, dass zum Jahreswechsel 2020/2021 bundesweit keine persönlichen Besuche der Sternsinger stattfinden können. "Wir haben daher verschiedene Alternativen entwickelt, wie Sie trotzdem den Segen der Sternsinger empfangen und für die Hilfsprojekte der Sternsinger in aller Welt spenden können", heißt es.

Interessenten haben drei Möglichkeiten, Kindern in Not durch ihre Spende zu helfen und dabei den Segen der Sternsinger zu erhalten: Man kann einen Umschlag mit Spende, Name und Adresse in den Briefkasten des Gemeindebüros werfen oder

eine Spende direkt auf das Konto des Kindermissionswerkes - Spendenkonto: Pax Bank eG Kindermissionswerk "Die Sternsinger", IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31, BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: Stern, überweisen.

Mit Segenszettel

Ihren Segenswunsch können Interessenten zum Beispiel bis zum 2. Januar in die Box in der Kirche oder in den Briefkasten des Gemeindebüros (Kaplan-Mertens-Weg 6) einwerfen. "Wir bringen Ihnen dann gerne unseren Segenszettel und -aufkleber bis in Ihren Briefkasten", heißt es.

Gerade in diesem Jahr sei das Spenden für die Kinder in der Welt wichtiger denn je, damit die weltweiten Projekte der Sternsinger auch weiterhin stattfinden könnten und die Kinder trotz der Corona-Pandemie Hilfe erhielten.