Music Show bringt Schottland in die Arena Oberhausen

Die Niederlande sind bekanntermaßen flach wie ein Brett, weshalb die Liebe der Holländer zu hügeligen Landschaften notorisch ist. Dass der Dirigent Hans Beerten allerdings seiner Passion zu den Highlands ausgerechnet mit „Drums & Pipes“ frönt, ist allerdings schon etwas apart. Immerhin hat er mit seiner opulenten „Music Show Scotland“ einen Dudelsack-prallen Überwältigungszauber geschaffen, der für Liebhaber kaledonischer Klänge längst zu den Pflichtveranstaltungen im Jahreslauf zählt.

Viele holländische Besucher

Warum es da satte zehn Jahre dauerte, um nach einem offenbar denkwürdigen Auftritt endlich wieder nach Oberhausen zu kommen, blieb jetzt in der passabel, aber nicht überwältigend gefüllten Arena ein kleines Rätsel. Denn das nicht gerade jugendliche Publikum, darunter auffallend viele holländische Besucher, machte doch sehr den Eindruck, als könne es öfter Spaß an der bunten Mischung aus den mit militärischer Präzision präsentierten „Drums & Pipes“, irischer Folklore, großer Tanzeinlagen und diversen Popsongs haben.

Schottenröcke gibt es sogar für Damen... Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Zwar geizte die Show mit echten Schotten, doch was die diversen holländischen, belgischen und auch deutschen Hobby-Formationen im Laufe des langen Abends ablieferten, das konnte sich durchaus hören und vor allem sehen lassen. Denn an der Kulisse war wahrlich nicht gespart worden, gab der saalbreite und über zwölf Meter hohe Nachbau eines schottischen Castles doch den perfekten Background für ein grandioses Musikspektakel. Das moderierte ein Conferencier zwar kenntnisreich, doch mit derart altväterlichem Charme, dass sensibleren Gemütern rasch Hören und Sehen verging.

Donner und Blitze über den Burgtürmen

Robert Burns als „schottischen Hermann Löns“ zu annoncieren, war schon schwer gewagt. Immerhin war die Rezitation des berühmten Gedichts „Valley Castle“ (vom Band) echt eindrucksvoll, samt Donner und Blitzen über den Türmen der eigenen Burg. Auf der natürlich die blauweiße schottische Fahne fröhlich im Kunstwinde wehte. Getrommelt und gepfiffen, war das ein Anblick, als dann die geballte Pracht von gut 150 Dudelsack-Spielern und Trommlern in traditionellen Kilts einmarschierte. Klar was für die Augen, denn das fünfzehnminütige Potpouri klassischer Highland-Songs klang mit seiner sonoren Bordun-Grundierung, sagen wir, musikalisch nur wenig variabel – Schotten-Rock ist was anderes.

Glückauf, der Steiger kommt! Ein Kumpel aus dem Ruhrrevier war auch dabei. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Dafür lernte man im Laufe des Abends von dem Conferencier, der sich zumindest für Freunde ungebremster Unterhaltungskunst zunehmend als veritabler Show-Stopper erwies, so einiges über bekannte Pop-Songs, die das Programm regelmäßig auflockerten. Etwa dass Cat Stevens’ „Morning has broken“ melodisch von „Child In The Manger“ geklaut wurde. Oder „Amazing Grace“ von einem Schotten stammt. „Hallelujah“ freute sich das begeisterte Publikum, und bekam den alten Leonard-Cohen-Heuler prompt von der grundsoliden „Castle Band“ in aller Pracht serviert. Noch so ein eher schräges Vergnügen war das „Steigerlied“ im Dudelsack-Gewand. Aber was tut man nicht alles, um seine Zuhörer zu bespaßen.

Kanonen sorgen für Rhythmus

Tanzen beispielsweise, was mehr nett als wirklich gut war. Mit „Ave Maria“ – die schottische Königin Maria Stuart war wohl kaum gemeint – auf die Tränendrüse zu drücken und mit 20 Mann ein Trommelsolo hinzulegen, das der Jazz-Drummer Art Blakey lässig allein fabriziert hätte. Oder „Game of Thrones“ klanggewaltig abzufeiern und dazwischen immer wieder großformatig auf dem Sack zu dudeln. Was seinen finalen Höhepunkt nach bald vier Stunden mit „Chariots of Fire“ von Vangelis fand, wozu gleich vier Kanonen eindrucksvoll die rhythmischen Akzente setzten.

Music Show Scotland Nächstes Gastspiel im Dezember 2020 Wer die Music Show Scotland jetzt verpasst hat, muss sich rund ein Jahr lang bis zum nächsten Gastspiel in Oberhausen gedulden. Am 19. Dezember 2020 wird die Show wieder in der Arena in der Neuen Mitte zu erleben sein.

Ungerührtes Fazit dieser „Music Show Scotland“: prachtvolle „Drums & Pipes“, starke Pop-Songs, packender Irish Folk und schwache Tanzeinlagen vor einer grandiosen Kulisse. Wer’s mag, bekam reichlich für sein Geld.