Musiker möchte neues Blasorchester in Oberhausen etablieren

Trompeten in schimmernder Pracht in einer Musikalienhandlung: Das Orchester in spe sucht Holz- und Blechbläser.

Oberhausen. Mit einem Orchester-Projekttag für symphonische Blasmusik startet der Posaunist Jan-Philipp Arendt am 1. März sein Vorhaben.

Symphonische Blasmusik möchte Jan-Philipp Arendt in Oberhausen etablieren. Mit dem Fernziel der Gründung eines neuen Orchesters lädt der Posaunist und Musiklehrer am Sonntag, 1. März, in Buschhausen auf der Brinkstraße 17 von 10 bis 18 Uhr zu einem Orchester-Projekttag für symphonische Blasmusik ein.

Dabei wird die Musikauswahl einen Schwerpunkt in konzertanter Literatur des mittleren Schwierigkeitsgrades finden. Der Projekttag wird musikalisch geleitet von Jan-Philipp Arendt, 31 Jahre junger Dirigent, Posaunist und Instrumentallehrer, Absolvent der Essener Folkwang Universität Essen. Unter Dirigenten wie Lorin Maazel und Fabio Luisi sammelte Arendt Orchestererfahrung bei Konzertreisen nach Amerika und Fernost. Für diverse Blas- und Sinfonieorchester in der Region leitet er Register- und Tuttiproben. 2014 war Jan-Philipp Arendt für das Goethe-Institut Südostasien im Rahmen der Initiative „Kultur und Entwicklung“ in Indonesiens Metropole Jakarta tätig.

Zur Verstärkung dieses Projekttages werden noch Musiker gesucht, vor allem Klarinettisten und andere Holzbläser. Aber auch Spielerinnen und Spieler aller anderen Blasinstrumente sind herzlich willkommen. Der Teilnehmerbeitrag, aus dem Getränke und Mittagessen bestritten werden, beträgt 10 Euro.

Wer Interesse hat, sich an diesem Orchester-Projekttag musikalisch zu beteiligen, erhält Infos zur Teilnahme bei Jan-Philipp Arendt (jparendt@posteo.de) oder Holger Heckes (holger.heckes@web.de).