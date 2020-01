Oberhausen. Die Gruppe Fux spielt am 24. und 25. Januar ihre erste Produktion – als One-Hit-Wonder in der Besetzung für Keyboards und Schrott-Schlagzeug.

Nach 20 Jahren das letzte Konzert im Theater Oberhausen

Mit allen Oberhausenern, die dabei sein wollen, arbeitet das Trio Fux derzeit an der Inszenierung „From Horror til Oberhausen“. Im Mai soll die Weltpremiere steigen. Doch bereits am Freitag und Samstag, 24. und 25. Januar, jeweils um 19.30 Uhr geben die Drei mit „Schlagzeug (AT)“ auf der Bühne des Großen Hauses ihren musikalischen Einstand.

Es ist das erste gemeinsame Werk von Nele Stuhler, Falk Rößler und Stephan Dorn: Eine Band gibt nach 20 Jahren ihr letztes Konzert vor leerem Haus. Sie hatten ja auch nur einen Hit. Und das Equipment mit Keyboards vom Flohmarkt und einem Schlagzeug, das Fux tatsächlich auf dem Schrottplatz zusammensuchte, steht auch stumpf im Schatten berühmter Bands.

Das Publikum teilt die Bühne mit der Band

Wie der eigene Anspruch an die Gegenkultur vergeht – von Reichtum und Berühmtheit ganz zu schweigen: davon erzählen die Dialoge und die sämtlich selbst geschriebenen Songs der drei Füxe zwischen Chanson, Pop und Hardrock. Die Lieder vom Scheitern an den eigenen Ambitionen erlebt das Publikum auf der Bühne, die es mit der namenlosen Band teilt – und dabei in den leeren Zuschauerraum blickt.

Rund 20 Mal haben die Füxe „Schlagzeug (AT)“ im letzten Jahrzehnt an sieben Orten aufgeführt, auch in Kirchen und Fabrikräumen. Jetzt stehen wirklich die letzten Gigs bevor. Ihren Zuschauern versprechen die Drei viel Spaß mit skurrilen Sounds – mindestens einen Ohrwurm inklusive. Und zu den vergnüglichen Antworten auf die Frage „was kann ein Popsong?“ gibt’s für jeden sogar das „Schlagzeug (AT)“-Album als Souvenir.

Karten kosten von 11 bis 23 Euro, 0208 - 8578 184, online theater-oberhausen.de