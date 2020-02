Nach Thüringen-Desaster: Buhrufe für Oberhausens FDP-Chef

Die Empörung nach der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen hält auch in Oberhausen weiter an. Bei einer Mahnwache, organisiert durch das Bündnis gegen Rechts, geriet auch ein Oberhausener Parteipolitiker wiederholt in die Kritik.

Roman Müller-Böhm, Chef der Oberhausener FDP, wurde (in Abwesenheit) mit lauten Buhrufen bedacht. Der Bundestagsabgeordnete hat seinem thüringischen Parteikollegen Thomas Kemmerich nach dessen Wahl zum Ministerpräsidenten via Twitter gratuliert. Kemmerich, der es bei der Landtagswahl mit seiner FDP nur mit Ach und Krach ins Parlament geschafft hatte, ließ sich unter anderem mit den Stimmen der thüringischen AfD zum Ministerpräsidenten wählen. Der thüringische AfD-Landesverband gilt als extrem rechts, Fraktionschef Björn Höcke vertritt offen faschistisches Gedankengut.

Gratulation an Kemmerich ist „unerträglich“

Für die rund 80 Teilnehmer der Mahnwache am Freitagnachmittag auf dem Oberhausener Friedensplatz ein „skandalöser und nicht hinnehmbarer Vorgang“, wie etwa der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Zimkeit sagte. Den Gratulationstweet von Roman Müller-Böhm nannte der Sozialdemokrat „unerträglich.“ Die AfD sei die „Heimat für Antisemiten und Rassisten und in ihrem Kern antidemokratisch“. Die Aufgabe der Gesellschaft müsse es sein, jetzt verstärkt dagegen vorzugehen.

Teilnehmer der Mahnwache auf dem Friedensplatz in Oberhausen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Die Befürchtung, Thüringen sei nur der Anfang, äußerte Dirk Paasch vom Bündnis gegen Rechts. „Beim nächsten Mal gehen die Rechten noch geschickter vor, beim nächsten Mal sind die Proteste vielleicht weniger laut.“ Auch Paasch appellierte daher an die Gesellschaft, aufzustehen und Gesicht zu zeigen gegen rechte Hetze, gegen Ausgrenzung, gegen Rassismus und Faschismus.