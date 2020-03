Kriminalität Nach Überfall auf Tankstelle am Centro: Hinweise gesucht

Oberhausen. Hinweise sind gefragt zu einem Verdächtigen, der für eine Serie von Überfällen verantwortlich gemacht wird. Zur jüngsten Tat kam es in Oberhausen

Seit Mitte Februar hat ein Unbekannter immer wieder Spielhallen und Tankstellen in mehreren Ruhrgebietsstädten überfallen. Nach einem neuerlichen Überfall in Oberhausen suchen die Fahnder jetzt gezielt nach Hinweisen aus Bevölkerung.

Wer kennt diesen Mann, fragt die Polizei. Foto: Polizei / Presseportal

Spielhallen und Tankstellen in den Städten Oberhausen, Bottrop, Marl und Essen wurden überfallen. Dabei hatte der Täter jeweils ein Messer dabei und drohte den Angestellten teilweise mit einer Pistole. Die Ermittler rechnen dem Verdächtigen nun – ganz aktuell – einen weiteren Raubüberfall in Oberhausen zu. Kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Mittwoch, 18. März, hatte der Räuber die Angestellte einer Tankstelle auf der Centroallee mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und Bargeld gefordert. Als die Mitarbeiterin den Forderungen nicht nachkam, verließ der Täter das Tankstellengelände und flüchtete.

Der Mann wurde bei den Taten videografiert. Die Polizei sucht nun Hinweise – wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das in diesem Fall federführende, zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Recklinghausen unter 0800 2361 111 entgegen.