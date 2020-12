Nadelöhr Katharinenstraße an Baustelle Buschhausener Straße

Oberhausen Durch die Großbaustelle Buschhausener Straße ist die Eisenbahnunterführung blockiert. Der Verkehr muss mitten durch Lirich ausweichen.

Die Großbaustelle Buschhausener Straße hat 2020 für jede Menge Staus gesorgt, auch derzeit gibt es wieder eine große Umleitung durch Lirich; ein echtes Nadelöhr ist dabei die Katharinenstraße.

Seit einiger Zeit schon ist der Abschnitt der Buschhausener Straße zwischen den Kreuzungen Katharinenstraße/Zum Eisenhammer und der Duisburger Straße gesperrt. Im Bereich der dortigen Eisenbahnbrücke wird nun die Fahrbahn weiter saniert, auch eine neue Wasserleitung wird verlegt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende März 2021.

Auch Linie 976 muss ausweichen

Die aktuelle Umleitung für den Verkehr führt über die Wilms- und die Katharinenstraße. Auch die Stoag-Busse der Linie 976 werden in beiden Fahrtrichtungen über diese Strecke umgeleitet; die Haltestelle "Zum Eisenhammer" ist für die Fahrtrichtung Hauptbahnhof in die Katharinenstraße verlegt worden. Gerade auf der Katharinenstraße kann es nun bei Gegenverkehr ziemlich eng werden, da das Parken halb auf dem Gehweg mittels einer gelben Extra-Markierung ausdrücklich erlaubt ist und somit an machen Stellen nicht mehr viel Platz bleibt auf der Fahrbahn; hinzu kommt der Rückstau an der Ampelkreuzung mit der Wilmsstraße.

Weiterer Bauabschnitt

Im Abschnitt zwischen der A 42 und der Kreuzung Katharinenstraße/Zum Eisenhammer ist die Sanierung bereits abgeschlossen.

Die gesamte Erneuerung der Buschhausener Straße zwischen der Bachstraße und der Duisburger Straße dauert voraussichtlich noch bis Ende 2021.