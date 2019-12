Nähen, Polstern, Satteln in Oberhausen-Osterfeld

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nähen, Polstern, Satteln in Oberhausen-Osterfeld

Zur Zeit beschäftigt Bolder zehn Mitarbeiter, darunter zwei Sattler, zwei Auszubildende, eine Bürokauffrau, eine Servicekraft, einen Schuhmachermeister, einen Hausmeister sowie einen Näher. Zu den Kunden in Oberhausen gehören die Stoag, Alteneinrichtungen der Stadt und das KKO.

Die Polsterei und Sattlerei Bolder in Osterfeld existiert seit 1952 in der Siepenstraße 27 in Osterfeld. Geöffnet ist dienstags und mittwochs von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Achtung Betriebsferien: Die Firma bleibt bis zum 3. Januar 2020 geschlossen.