Auch in Sterkrade hat sich die Konsumlaune der Verbraucher eingetrübt.

Sterkrade Neue Plakate appellieren: „Kaufen Sie lokal in Sterkrade!“

Oberhausen. Das Team des Stadtteilbüros Sterkrade startet eine Plakataktion, um den Auswirkungen der Corona-Krise zu begegnen.

Die Corona-Krise trifft viele Unternehmen hart. Das gilt auch für Sterkrade. Deshalb hat das Team des Stadtteilbüros eine Aktion gestartet, um die Geschäfte im Stadtteil gezielt zu unterstützen.

„Kaufen Sie lokal! Unterstützen Sie Sterkrade!“, lautet dabei das Motto, wie Sven Wörmer vom Stadtteilbüro in einer aktuellen Mitteilung berichtet. Anfang April ging es bereits mit einer großräumig angelegten Flyeraktion los, um die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger auf die vielen unterschiedlichen Angebote im Innenstadtbereich von Sterkrade zu lenken.

Auf der Homepage des Stadtteilbüros www.sterkrade-stadtteilbuero.de kann man sich zudem über die Vielzahl an neu geschaffenen Angeboten der Gastronomie und Händler informieren. Denn trotz der jüngsten Lockerungen für den Einzelhandel behalten zahlreiche Geschäfte dennoch zunächst ihren neu geschaffenen Liefer- und Abholservice oder Gutscheinverkauf bei.

Kreative Lösungen und viel Solidarität

Sven Wörmer unterstreicht: „Die Entwicklungen der vergangenen Woche haben gezeigt, dass der Konsum in Deutschland grundsätzlich zurückgegangen ist. Auswirkungen auf das Konsumverhalten werden auch in Sterkrade vermutlich noch einige Zeit spürbar sein. Es hat sich aber schon jetzt erwiesen, dass Menschen in Ausnahmesituationen auch zu kreativen Lösungen und viel Solidarität untereinander im Stande sind.“

So sehen die neuen Plakate aus. Foto: Stadtteilbüro Sterkrade / Pressemitteilung

In den nächsten Tagen werden daher Mitarbeiter des Citymanagements Sterkrade in den Geschäften der Innenstadt Plakate verteilen, die alle Sterkraderinnen und Sterkrader nochmals dazu aufrufen, möglichst viele Produkte in den lokalen Geschäften zu kaufen. Auch der Kauf von Gutscheinen hilft Geschäften oder Gastronomen, die derzeitige Situation zu überbrücken.

Das Citymanagement Sterkrade bittet daher alle Einzelhändler und Gastronomen, sich an der Aktion zu beteiligen und das Plakat aufzuhängen. So lasse sich der Spruch „Stark. Stärker. Sterkrade“ konkret mit Leben füllen, erklärt Sven Wörmer.

Übrigens ist das Stadtteilbüro Sterkrade jetzt auch auf Instagram und Facebook zu finden. Es berichtet dort regelmäßig über Neuigkeiten aus Sterkrade.