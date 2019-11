Neues Jahrbuch liegt vor: Hier ist Oberhausen der Superstar!

Oberhausen. Von Kaiserpark bis 100 Jahre Theater: Kenntnisreich und spannend haben die Autoren das Stadtgeschehen in Oberhausen 2020 in Szene gesetzt.

Das neue Jahrbuch Oberhausen 2020 liegt druckfrisch vor. „Das ist ein Buch mit Geschichte und Geschichten“, sagt Jahrbuch-Redakteur Gustav Wentz als einer der Autoren und bringt es damit auf dem Punkt: Ein prall gefülltes Themenpaket wartet auf die Leserinnen und Leser, journalistisch aufbereitet und spannend erzählt.

Junger Entertainer aus Oberhausen

Hier einige Beispiele: So porträtiert Dirk Hein facettenreich und einfühlsam Oberhausens Superstar Davin Herbrüggen; Klaus Offergeld berichtet aus zehn Jahrzehnten Theatergeschichte und erinnert an die prägenden Persönlichkeiten dieses Kulturmagneten; Martina Nattermann sagt „Oberhausen ist tierisch schön“ und beweist das mit einem Text, der die Fauna im Kaisergarten anhand der Fotos von Gundula Seraphin treffend in Szene setzt; Peter Voss beschreibt mit sportlich-leichter Feder das zurückliegende Jahr bei RWO mit dem denkwürdigen Spiel gegen den SC Verl vor 8000 Fans im Stadion Niederrhein; Martin Berger würdigt die Topleistungen von Triathlet Timo Schaffeld; Denise Ludwig lässt im neuen Jobcenter den Oberhausener „Garten der Zukunft“ sprießen.

Ein historisch geprägtes Kapitel der neuen Publikation bildet der Beitrag von Ralph Wilms, der einen Sensationsfund des Jahres 2019 erläutert – die einzigartigen Oberhausener Nachkriegsfotos aus dem Antiquariat von Peter Harrington (London). Die Bilder machen das Ausmaß der Kriegsverwüstungen in Oberhausen auf mahnende Weise deutlich - zugleich gibt es zu jedem Foto eine aktuelle Aufnahme, so dass der Vergleich zur Jetzt-Zeit punktgenau möglich ist.

Mit sehenswerten Fotos

Wie schon in den Jahren zuvor hat Carsten Walden wieder viele sehenswerte, atmosphärisch dichte Aufnahmen zum neuen Jahrbuch beigesteuert, das am Freitag im Beisein von Oberbürgermeister Daniel Schranz und Verleger Ha-Jo Plitt vorgestellt wurde. Die Sparkassen-Bürgerstiftung und die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT) haben entscheidend zur Finanzierung bzw. zum Gelingen des Projektes beigetragen. Ab sofort können Interessenten das Buch kaufen. Kostenpunkt: 14,90 Euro. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk mit ur-lokalem Flair sucht, der sollte sich schnell ein Exemplar im Buchhandel, in der Tourist Information am Hauptbahnhof oder im Centro sichern.

Bereits der 37. Band des Jahrbuchs

Es handelt sich um den bereits 37. Band des Jahrbuchs, dessen Erscheinen in den 1980er Jahren vom damaligen Oberbürgermeister Friedhelm van den Mond angeregt wurde, um Stadtgeschichte(n) auf attraktive Weise zu dokumentieren und dauerhaft nachlesbar zu machen. Diesem Ziel fühlen sich die Macher nach wie vor verpflichtet. Redakteur Helmut Kawohl: „Wir sind uns sicher, dass uns auch in den nächsten Jahren die Themen nicht ausgehen werden.“ Das sieht sicher auch Apollo 13 so – der schmückt nämlich den Titel des neuen Heftes. Aber sehen Sie am besten selbst mal nach, wer das eigentlich ist.