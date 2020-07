Theater an der Niebuhrg

Theater an der Niebuhrg Niebuhrger spielen wieder Dauer-Hit „Schlager lügen nicht“

Oberhausen. Im Parkbanktheater gibt’s die intrigante Musical-Komödie mit dem Dekor und den Liedern der 1970er in zehn Freilicht-Vorstellungen.

„Schlager lügen nicht“, ein Musical-Dauerbrenner des Theater an der Niebuhrg, spielt im August für zehn Vorstellungen im Parkbanktheater mit dem Flair der 1970er Jahre – und dem 2020 gebotenen Abstand. Die Premiere an der Niebuhrstraße 61 steigt am Samstag um 19 Uhr.

lebt, liebt und streitet Familie Spengler: Wo geht’s hin im Urlaub – wieder im Opel Rekord über den Brenner nach Italien? Oder doch lieber zum ersten Mal im Düsenflugzeug nach Mallorca? Währenddessen tobt hinter den Kulissen der „Schlagerparade“, Lieblingssendung der Spenglers, ein Kampf um den Posten des neuen Showmasters. Als die Sendung vom Urlaubsort der Familie übertragen wird, gerät sie in die Schusslinie von Schlagersternchen und Klatschpresse.

Der „Junge mit der Mundharmonika“ im „Zug nach Nirgendwo“, „Im Wagen vor mir“ fährt das „Schöne Mädchen von Seite eins“, „Ein Lied kann eine Brücke sein“ – diese und viele andere altvertraute Schlager präsentiert eine abgedrehte Show um Liebe, Laster und Intrigen.

Der Premiere folgen Vorstellungen freitags und samstags um 19 Uhr, sonntags um 16 Uhr. Karten kosten 24 Euro, ermäßigt 12 Euro, Ticket-Hotline 0208 - 860072, online niebuhrg.de