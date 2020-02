Die Polizei Oberhausen fahndete am Samstag mit Hochdruck nach einem Unfallfahrer – mit Erfolg.

Fahndung Oberhausen: 34-Jähriger sitzt nach drei Unfällen in U-Haft

Oberhausen. Ein 34-jähriger Mann fährt am Samstag betrunken durch Oberhausen – und baut hintereinander drei Unfälle. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Gleich drei Unfälle soll ein 34-Jähriger am Samstag in Oberhausen verursacht haben. Zwei Mal flüchtete der betrunkene Mann offenbar vom Unfallort. Nach dem dritten Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde, nahm ihn die Polizei fest.

Gegen kurz nach halb zwei Uhr beobachteten Zeugen einen Volvo-Fahrer, der auf der Ruhrorter Straße eine Laterne angefahren haben und vom Unfallort geflüchtet sein soll. So steht es im Bericht der Polizei Oberhausen. Die Fahndung lief bereits, als der Fahrer etwa eine Stunde später auf einem Parkplatz an der Duisburger Straße mit hoher Geschwindigkeit rückwärts aus einer Parklücke gebrettert und gegen einen geparkten Mazda geprallt sein soll.

Fahrer verletzt Frau an der Centroallee

Schließlich soll der mutmaßliche Unfallfahrer dann auf der Centroallee auf ein stehendes Auto aufgefahren sein. Bei diesem Unfall wurde eine 34-jährige Essenerin verletzt.

Der tatverdächtige Mann verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und konnte außerdem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Alco-Test ergab einen Wert von über drei Promille Alkohol im Blut. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Beschuldigte am Sonntag wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ. Der 34-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.