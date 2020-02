Oberhausen: A2-Ausfahrt in Königshardt wird gesperrt

Oberhausen. Am 22. Februar wird die A2-Ausfahrt in Richtung Oberhausen von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Grund dafür sind Baumpflegearbeiten durch Straßen.NRW.

An der Anschlussstelle der Autobahn A2 bei Oberhausen-Königshardt wird am Samstag, 22. Februar, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr die Ausfahrt in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Grund für die zeitweise Sperrung sind Gehölzpflegearbeiten im Bereich der Ausfahrt.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über das Kreuz Oberhausen umgeleitet. Rettungsfahrzeuge im Einsatz können die Anschlussstelle weiterhin nutzen.

Weitere Arbeiten an der A2-Autobahnunterführung in Sterkrade

In der gesamten nächsten Woche, führt Straßen.NRW zudem weitere Woche Gehölzpflegemaßnahmen an der Erzbergerstraße in der Nähe der Autobahnüberführung über die A2 in Oberhausen-Sterkrade durch.

Wie der Landesbetrieb mitteilt, betrifft dies eine vor 20 Jahren bepflanzte Ausgleichsfläche, deren Bewuchs unter anderem den Gehweg einengt und aus Gründen der Verkehrssicherheit beschnitten werden muss. Dies hat zur Folge, dass der Fußgängerweg an der Erzberger Straße zwischen Sterkrader Heide und Königshardt, der an dieser Fläche vorbeiführt, auf einem Abschnitt von etwa 200 Metern gesperrt werden muss.