Pandemie Oberhausen analysiert per Youtube-Video die Corona-Folgen

Oberhausen. Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf unsere Gesellschaft aus? Die VHS sowie Arbeit und Leben baten Stadtprominente zu Vorträgen auf Youtube.

Trotz Corona-Pandemie versuchen gerade die politischen Bildungsträger im Jahr der NRW-Kommunalwahlen, möglichst viele Bürger zu erreichen. Da fast alle Diskussions- und Informationsveranstaltungen zwangsläufig abgesagt werden mussten, überlegten sich Matthias Ruschke, Leiter Politik der Volkshochschule Oberhausen, und Barbara Kröger von der DGB/VHS-Organisation „Arbeit und Leben“ Alternativen.

Auf dem Videokanal „Ruhrtube“ auf youtube.com platzieren die Oberhausener zehnminütige Vorträge stadtbekannter Persönlichkeiten unter dem prägnanten Titel „Zwischenruf!“ – von Politikwissenschaftler Martin Florack und Arbeitsagentur-Chef Jürgen Koch über den IG-Metall-Bevollmächtigten Jörg Schlüter und die Gleichstellungsbeauftragte Britta Costecki bis hin zu dem Ebertbad-Betreiber Hajo Sommers und dem Fridays-for-future-Demonstranten Jason Michalek. Sie alle beschäftigen sich mit den gesellschaftlichen Folgen von Corona aus ihrem Blickwinkel – meist zehn Minuten lang. Politische Bildung für Zwischendurch. Die Hauptdarsteller haben sich mit Handy-Kamera selbst aufgenommen oder Interviews mit Moderatoren geführt.

Einmal wöchentlich neue Beiträge für „Zwischenruf!“

Die neuen Beiträge werden stets einmal wöchentlich am Freitag, um 10 Uhr, platziert. In dieser Woche läuft Kämmerer Apostolos Tsalastras neu, der sich zu den finanziellen Folgen des Corona-Shutdowns für die Wirtschaft und Stadtkasse äußert.

Alle bisher veröffentlichten Beiträge kann man sich jederzeit auf dem Videokanal ansehen, der auch von anderen Organisationen für Konzerte, Diskussionen und Darstellungen genutzt wird. Die Bildungsinstitutionen erreichen durch die vielen Videostreams nicht nur insgesamt, sondern auch einzeln betrachtet mehr Bürger als bisher bei vielen abendlichen Politik-Veranstaltungen in der VHS: Die Videos wurden mindestens 100-mal, einige fast 400-mal abgerufen. „Das ist eine tolle Möglichkeit, die Bürger trotz aller Einschränkungen mit Informationen zu versorgen“, meint Kröger. „Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Digitalisierung unserer Arbeit auch in Zukunft nach Corona weitergeführt wird.“

Und hier gibt es die Videos zu sehen:

Politikwissenschaftler Dr. Martin Florack: Wie verändert sich (lokal) Politik in der Krise? Wie verändert sich die Demokratie? https://www.youtube.com/watch?v=2NiNOlkRISY

Arbeitsagentur-Geschäftsführer Jürgen Koch: Wie schafft es die Wirtschaft in der Krise? Welche Hilfen stehen bereit und wie werden sie genutzt? Wie lange kann der Arbeitsmarkt das aushalten? https://www.youtube.com/watch?v=qWK1Js-RL1I

IG Metall-Bevollmächtigter Jörg Schlüter: Existenzängste bei den Beschäftigten? Wo sehen die Betriebsräte die größten Schwierigkeiten? Was passiert in der Zeit nach Cororna? https://www.youtube.com/watch?v=dgauP0QoAwY&list=UUTfh0-fjFTRj68IUO1bTAAA

Gleichstellungsbeauftragte Britta Costecki: Bringt die Corona-Pandemie eine „neue“ Verfestigung der alten Aufgaben- und Rollenteilung zwischen den Geschlechtern mit sich? https://www.youtube.com/watch?v=draGxWrsOyY

Kulturdezernent Apostolos Tsalastras und Petra Rockenfeller von der Lichtburg Oberhausen: Kultur am Boden? Wie kann die Stadt Oberhausen der Kultur in der Krise helfen? Was bedeutet Corona für die Kinokultur? https://www.youtube.com/watch?v=_BgLozUNSRM

Jason Michalek u.a., Fridays for future Oberhausen: Ist Klimaschutz nicht mehr so wichtig? Welche Auswirkungen hat Corona auf das Klima und die Diskussionen rund um den Klimaschutz? Welche Erkenntnisse ziehen wir aus dem Shutdown? https://www.youtube.com/watch?v=DoWW4bPE6Is

Petra Schiffmann von der Tafel Oberhausen: Hilfsangebote in Corona-Zeiten – Wie funktioniert die Tafel unter Corona-Bedingungen? https://www.youtube.com/watch?v=oecE4wQTuE8

Ebertbad-Betreiber Hajo Sommers: Orte der Kultur am Limit? https://www.youtube.com/watch?v=K9Pk1qziSgI

Kämmerer Apostolos Tsalastras: Corona und die heftigen finanziellen Auswirkungen auf die Stadt Oberhausen https://www.youtube.com/watch?v=J5CaogsOnvI