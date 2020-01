Oberhausen. Einsatzorte: die Dorstener Straße und die Beethovenstraße. Und in allen drei Fällen lag die Polizei Oberhausen mit ihrem Drogenverdacht richtig.

Oberhausen: Autofahrer gestoppt, Drogenverdacht bestätigt

Mit überhöhtem Tempo fuhr ein junger Mann mit seinem Pkw an einem Streifenwagen vorbei – das vorläufige Ende seiner allzu rasanten Tour.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizeibericht am Sonntagabend (12. Januar) gegen 20 Uhr. Die Polizei hielt den jungen Mann nach seiner rasanten Vorbeifahrt an. Bei heruntergelassener Seitenscheibe kam einer Beamtin ein starker Cannabisgeruch entgegen. Ein Drogentest verlief dann auch positiv auf Cannabis. Eine Tüte mit Cannabis wurde ebenfalls gefunden.

Im weiteren Verlauf des Abends dann weitere Polizeieinsätze: Ebenfalls auf der Dorstener Straße hielt eine Streife gegen 23.30 Uhr einen jungen Mann (22) an. Ein Test zeigte sich auch hier positiv auf Cannabis.

Ein Autofahrer (42) wurde schließlich an der Beethovenstraße in Tackenberg gegen 2.30 Uhr im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. In allen drei Fällen wurden Anzeigen erstattet, Blutproben durchgeführt und die Weiterfahrt jeweils untersagt.