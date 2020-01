Tempokontrolle Oberhausen: Autofahrer mit 81 km/h in der 30er-Zone geblitzt

Oberhausen. Offenbar hatte der junge Fahrer die Tempo-30-Schilder nicht gesehen. In Buschhausen wurde er prompt mit zu hohem Tempo von der Polizei gestoppt.

Der ertappte Verkehrssünder gab sich eher amüsiert – die Polizei Oberhausen wertet den Tatbestand ganz anders.

Am Montag hatte die Polizei vormittags eine Lasermessstelle auf der Brinkstraße in Oberhausen-Buschhausen eingerichtet. In der dortigen Tempo-30-Zone wurde kurz darauf ein 26 Jahre alter Fahrer mit einem Tempo von 81 km/h gemessen.

200 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

Obwohl dem jungen Mann für die Überschreitung des Tempolimits – er war immerhin, abzüglich der Toleranz, 48 km/h zu schnell – ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot erwarten, fand er die ganze Geschichte eher amüsant. Da er schon länger nicht mehr geblitzt worden sei, so meinte der Fahrer, sei es wohl mal wieder mal Zeit gewesen.

Da außerdem der Verdacht besteht, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde zusätzlich eine Blutprobe angeordnet.