Der Zug mit 116 Fahrgästen blieb auf freier Strecke liegen, nachdem er an einer Brücke mit einem Hindernis in der Oberleitung kollidiert war.

Oberhausen. Zugstrecke zwischen Oberhausen und Dinslaken war am Dienstag gesperrt. Nach einer Kollision mit dem Stromabnehmer eines Zuges riss die Leitung.

Oberhausen: Bahnstrecke nach Oberleitungsschaden wieder frei

Auf der Bahnstrecke zwischen Oberhausen und Dinslaken gab es am Dienstag wegen eines Oberleitungsschadens erneut eine Sperrung in beiden Fahrtrichtungen. Nach Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei ist in Höhe einer kleinen Straßenbrücke über die Gleise etwa 300 Meter südlich des Sterkrader Bahnhofs der Stromabnehmer einer Bahn der Linie RE 49 mit einem Gegenstand in der Oberleitung kollidiert.

Dabei soll es sich um ein Stück Blumendraht gehandelt haben. Die Oberleitung sei dabei gerissen und auf den Zug gefallen. Unter anderem wurde dabei auch ein Scheinwerfer beschädigt. Um 2 Uhr in der Nacht zu Mittwoch konnte die Oberleitung nach 12 Stunden dann repariert und die Sperrung aufgehoben werden.

Liegengebliebener Zug musste abgeschleppt werden

In der Bahn, die auf freier Strecke liegen geblieben war, saßen laut Bundespolizei 116 Fahrgäste. Sie mussten evakuiert werden und ihre Fahrt mit Bussen fortsetzen. Verletzte gab es nicht. Nach Angaben von Abellio konnte der liegen gebliebene Zug erst nach 2 Uhr von der Strecke entfernt werden. Er sei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Der Fernverkehr wurde zwischenzeitlich weiträumig über Venlo umgeleitet. Züge des RE 19 aus Düsseldorf Hbf in Richtung Arnhem Centraal endeten nach Angaben von Abellio in Oberhausen-Sterkrade und fuhren zurück in Richtung Düsseldorf Hbf. Züge aus Arnhem Centraal in Richtung Düsseldorf Hbf endeten in Wesel und fuhren zurück in Richtung Arnhem Centraal.

Oberleitungsschaden trat gegen 13.30 Uhr auf

Züge des RE 49 aus Wuppertal Hbf in Richtung Wesel endeten in Oberhausen Hbf und fuhren zurück in Richtung Wuppertal Hbf. Zwischen Oberhausen Hbf und Wesel wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Einige Verbindungen fielen auch ganz aus. Reisende sollten ihre Zugverbindungen vor der Abfahrt prüfen.

Der Schaden trat gegen 13.30 Uhr auf. Der Zug blieb in Fahrtrichtung Norden liegen. Behinderungen gab es bis in die Abendstunden, auch wenn die Deutsche Bahn eins der beiden Gleise in den Nachmittagsstunden wieder freigeben konnte. Am Abend musste die Strecke für den Einsatz eines Werkstattzuges dann noch einmal komplett gesperrt werden.

Stundenlange Störung am Montag nach Anschlag

Bereits am Montag hatte es massive Probleme auf der Strecke gegeben, nachdem Unbekannte in der Nacht ein selbst gebautes Konstrukt aus Draht und Ästen von einer Brücke einige Meter nördlich des Sterkrader Bahnhofs auf die Strecke Oberleitung geworfen hatten. Ein Zug erwischte das Hindernis in südlicher Fahrtrichtung. Acht Stunden lang ruhte der Bahnverkehr auf der Strecke in beiden Richtungen. Konkrete Hinweise auf mögliche Tatverdächtige hat die Bundespolizei bislang nicht erhalten.

Woher der Blumendraht vom Dienstag stammt, ist noch unklar. Völlig offen ist derzeit auch, ob es einen Zusammenhang zu dem Vorfall vom Montag gibt. Auffällig: Am Geländer der Brücke war ein weiteres Stück Draht verknotet, dessen Herkunft unklar ist. Die Bundespolizei prüft nun, ob eine Straftat vorliegt. Grundsätzlich sei derzeit aber auch ein technischer Defekt nicht völlig auszuschließen.

Die Ermittlungen laufen wie schon am Montag wegen eines möglichen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Sprecherin der Bundespolizei kündigte an, dass nach den beiden Vorfällen innerhalb von zwei Tagen in dem Bereich künftig verstärkt Streife gefahren werden solle.