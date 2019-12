Oberhausen. Die Stadtverwaltung Oberhausen macht Betriebsferien. Wer Behördengänge erledigen muss, sollte sich sputen – oder muss sich bis 2020 gedulden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: Behördengänge zwischen den Jahren nicht möglich

Wer vor den Feiertagen in Oberhausen noch wichtige Behördengänge erledigen muss, sollte sich sputen. Denn die Stadtverwaltung geht in der Zeit zwischen Weihachten und Neujahr, beziehungsweise bereits ab Freitagmittag, 20. Dezember 2019, bis zum 1. Januar 2020 wieder in „Betriebsferien“.

Es gibt jedoch Ausnahmen: Die Zentralbibliothek im Bert-Brecht-Haus und die Stadtbibliothek Sterkrade öffnen ihre Türen, abgesehen von den Feiertagen, fast zu den regulären Zeiten. Die Öffnungszeiten im Überblick: Die Zentralbibliothek ist an Heiligabend, am 30. Dezember sowie Silvester und Neujahr geschlossen. Am 23. und 27. Dezember, jeweils von 11 bis 17 Uhr und am 28. Dezember von 10.30 bis 13.30 Uhr ist die Zentralbibliothek geöffnet.

Öffnungszeiten der Bibliotheken

Die Schul- und Stadtteilbibliotheken Sterkrade und Osterfeld sind vom 23. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 geschlossen. Die Schul- und Stadtteilbibliothek Schmachtendorf ist vom 23. Dezember 2019 bis zum 8. Januar 2020 geschlossen. Am Donnerstag, 2. Januar 2020, öffnen alle Einrichtungen der Stadtbibliothek Oberhausen wegen der alljährlich notwendigen Anpassung der EDV erst ab 14 Uhr. Auch die Onlinedienste der Stadtbibliothek Oberhausen sowie die Telefon-Hotline stehen an diesem Vormittag nur eingeschränkt zur Verfügung.

Das Standesamt im Technischen Rathaus in Sterkrade ist lediglich am Freitag, 27. Dezember, von 9 bis 12 Uhr und dann auch nur für Bestatter zur Beurkundung von Sterbefällen geöffnet. Die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen bleibt an Heiligabend, am 1. Weihnachtstag sowie Silvester und Neujahr geschlossen. Schon am 2. Weihnachtstag (Donnerstag, 26. Dezember) öffnet die Ludwiggalerie zu regulären Öffnungszeiten (11 bis 18 Uhr) – inklusive Führung um 11.30 Uhr. Auch der Museumsshop hat an diesem Donnerstag geöffnet.

Führung in der Ludwiggalerie

Vom 27. bis zum 29. Dezember ist die Galerie zu den üblichen Öffnungszeiten, also jeweils von 11 bis 18 Uhr, geöffnet. Am Sonntag, 29. Dezember, gibt es um 11.30 Uhr eine öffentliche Führung. Montags ist die Galerie geschlossen. Dies gilt damit auch für den 30. Dezember.