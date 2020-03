Ernährungsberaterin Rosel Hüter ist mit ihrem ersten Kochbuch „Abnehmen muss schmecken“ unter die Autorinnen gegangen. Alles alter Käse? Von wegen, denn die Wahl-Oberhausenerin besetzt mit ihrem Buch das sensible Thema Gewicht weiter positiv und vermittelt Spaß am Abnehmen – auch wenn es Hüter die eine oder andere schlaflose Nacht kostete.

Irgendwann im Frühling 2019 gab Rosel Hüter dem Drängen nach. Die Familie, Bekannte und Kundinnen – alle fragten nach persönlichen Kochrezepten. Häufig verbunden mit der Aufforderung: „Mach doch mal ein Buch!“ Also ließ die selbstständige Ernährungsberaterin Herdplatte und Tastatur glühen.

Rosel Hüter beschäftigt ihr Kochbuch Tag und Nacht

Ein dreiviertel Jahr später sitzt Rosel Hüter in ihrem Laden am Sterkrader Ebereschenweg und sperrt mit ihrem hellen Lachen den finsteren Wintertag aus. „Ich bin mega stolz“, sagt Hüter bücherblätternd, um dann aber einzuschränken: „Es gab genug Momente, wo ich mir gesagt hab: Ich schmeiß alles hin und mach nix mehr.“ Kein Wunder, denn neben ihrem Job war die Autorin für ihr Buch Texterin, Gestalterin und Fotografin in Personalunion. „Da bin ich auch mal um drei Uhr nachts wach geworden und hatte neue Ideen.“

Ob Couscous-Salat oder Bohnentopf: Das neue Kochbuch von Rosel Hüter gibt auf 116 Seiten Anleitungen zum gesunden und abwechslungsreichen Kochen. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Am Ende stehen 116 Seiten ihrer persönlichen Rezeptsammlung, insgesamt 72 Gerichte vom Feldsalat über das Gemüse-Kartoffel-Hähnchen bis zum Vanilletraum mit Amarettini. Nudeln und Nachtisch – das lässt die Pfunde purzeln? Rosel Hüter bejaht. „Es ist wichtig, dass die Rezepte alltagstauglich und abwechslungsreich sind, schmecken und satt machen. Wir können alles essen, aber müssen lernen, im vernünftigen Maß damit umzugehen.“

Diabetes-Diagnose als Schlüsselmoment

Dazu gehört für Hüter die richtige Portionsgröße genauso wie das Abstellen schädlicher Gewohnheiten – Stichwort Süßigkeiten auf der Couch. „Das war auch bei mir Thema, ich habe selbst immer mit meinem Gewicht gekämpft“, erzählt die gebürtige Hessin – bis eine Diabetes-Diagnose ihr Leben auf den Kopf stellte. „Das war für mich ein Schlüsselerlebnis und der Wunsch, etwas zu verändern.“

Oberhausen 72 Rezepte von der Suppe bis zur Torte Auf 116 Seiten präsentiert Rosel Hüter 72 persönliche Kochrezepte, unterteilt in sechs Kategorien von Salat und Suppe bis Desserts und Torten. Neben den Zutaten und der richtigen Zubereitung führt die Autorin auch die Kalorienzahl der einzelnen Gerichte auf. Erhältlich ist das Buch bei Rosel Hüter im Laden am Sterkrader Ebereschenweg zum Preis von 19,50 Euro. Dazu lässt sich „Abnehmen muss schmecken“ auch auf der Homepage www.gewichtspartner.de bestellen. Online gibt es weitere Informationen rund um das Thema Abnehmen und Gewicht.

Die Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement baute sich deshalb vor knapp 20 Jahren in Oberhausen eine neue Existenz auf und machte sich 2016 mit „Gewichtspartner“ selbstständig. Seitdem informiert, coacht und motiviert Rosel Hüter ihre Kundinnen und Kunden zum Traumgewicht. Nie mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern anbietend. Hüter: „Es geht darum, Menschen aufzufangen und mitzunehmen. Auf eine leichte Art, damit der Mensch selbst seine Lösung findet.“

„Abnehmen muss schmecken“ sieht Rosel Hüter als weiteren Baustein auf dem Weg dahin und nimmt ihren Buchtitel zum Abschluss nochmal auf. „Es muss schmecken, sonst bleibt keiner am Ball – denn wer will schon etwas machen, was keine Freude bereitet?“ Kurzum: Bei Rosel Hüter macht Abnehmen Spaß.