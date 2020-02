Der Blutspendedienst West lädt zur Spendenaktion in die DRK Seniorenresidenz an der Grenzstraße in Oberhausen.

Gesundheit Oberhausen: Blutspende-Aktion an Aschermittwoch in der City

Oberhausen. Am 26. Februar sind Blutspender in der DRK Seniorenresidenz an der Grenzstraße willkommen. Diese Voraussetzungen müssen Sie mitbringen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet an Aschermittwoch, 26. Februar, um Blutspenden. Die Helfer des Blutspendedienstes West erwarten zwischen 15 und 19 Uhr bereitwillige Spender in der DRK-Seniorenresidenz an der Grenzstraße 32. Um gesund durch den Alltag zu kommen schenkt der DRK allen Besuchern des Blutspendetermins als Dankeschön ein Händedesinfektionsmittel passend zur anhaltenden Grippesaison.

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen. Und auch wenn die närrische Saison gerade ausklingt, sollten Spender vorher keinen Alkohol getrunken haben – Wasser, Säfte und Tee sind erlaubt, genauso wie vorherige Speisen, damit der Kreislauf stabil bleibt.

Blutspende dauert fünf bis zehn Minuten

Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Jeder Blutspender erhält einen Blutspendeausweis mit seiner Blutgruppe. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang ganz entspannt liegen. Zum angenehmen Abschluss der guten Tat lädt das Rote Kreuz zu einem leckeren Imbiss ein.

Weitere Infos zur Blutspende gibt es beim DRK montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der kostenlosen Hotline 0800/11 949 11 oder auf www.blutspendedienst-west.de