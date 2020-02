Oberhausen-Bottrop: Züge der Linie RE 44 fallen aus

Oberhausen. Wegen Bauarbeiten im Streckenabschnitt Oberhausen-Bottrop fallen am Wochenende Züge der Linie RE 44 aus. Die Bahn richtet Ersatzbusse ein.

Auf der Zugstrecke zwischen Bottrop und Oberhausen fallen am Samstag und Sonntag, 29. Februar und 1. März, vereinzelt Züge der Linie RE 44 aus. Grund sind Bauarbeiten an der Strecke. Die Bahn bietet Ersatzbusse an.

Die Ausfälle bleiben laut Bahn auf die Morgen- und Abendstunden begrenzt. Am Samstag, 29. Februar, entfallen die regulären Zugverbindungen ab Bottrop bis Oberhausen mit den Abfahrtszeiten um 22.33 Uhr und 23.33 Uhr. Am Sonntag, 1. März, entfallen die Zugverbindungen ab Bottrop bis Oberhausen mit den Abfahrtszeiten um 6.33 Uhr und 7.33 Uhr.

Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt am Bottroper Hauptbahnhof zur Minute 03 und somit 30 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Die Ankunft in Oberhausen erfolgt zur Minute 38 und somit 6 Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindungen. In Oberhausen besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen der Linie RE 44 nach Duisburg.

Haltestellen der Ersatzbusse für den RE 44

Von Duisburg nach Oberhausen fahren die Züge nach dem regulären Fahrplan. Am Samstag, 29. Februar, entfallen die regulären Zugverbindungen von Oberhausen nach Bottrop mit den Abfahrtszeiten um 22.13 Uhr und 23.13 Uhr. Am Sonntag, 1. März, entfallen die Zugverbindungen von Oberhausen nach Bottrop mit den Abfahrtszeiten um 6.13 Uhr und 7.13 Uhr.

Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Oberhausen zur Minute 19 und somit 6 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Die Ankunft in Bottrop erfolgt zur Minute 43 und somit 18 Minuten später als die Ankunft der regulären Zugverbindungen. Die Haltestellen der Ersatzbusse: Bottrop Hbf, Bottrop-Vonderort Bf, Osterfeld Süd Bf, Bussteig 1, Oberhausen Hbf, Bussteig 10.