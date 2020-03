Oberhausen: Bücherbasar Alstaden lockt Fans der Literatur

Oberhausen. Die kleine Buchmesse in Oberhausen-Alstaden kommt in diesem Jahr groß heraus – denn sie findet trotz Corona statt.

Leipziger Buchmesse und lit.cologne sind abgesagt, der Pariser „Salon du livre“ findet auch nicht statt - wohin, wenn es um Bücher geht?

Natürlich nach Alstaden, zum Bücherbasar am Samstag, 14. März, von 11 bis 17 Uhr im Bernardushaus am Antoniusplatz. Denn hier drängeln zwar keine Massen, es gibt aber jede Menge Bücher - neuwertige und aktuelle bis antiquarische Sammlerstücke. Vom Thriller bis zum theologischen Traktat, vom Bilderbuch bis zum Jugendroman, von heiteren Lesestücken bis Klassiker-Gesamtausgaben bietet der Alstadener Bücherbasar wieder Lesefutter gegen kleines Geld.

Aufgrund der großen Auswahl und Qualität des Angebots kann man diesen Büchertrödel schon mit einer kleinen Buchmesse vergleichen. Zudem bietet der Basar ein großes Angebot an Original-Filmen (DVD) in vielen Sprachen sowie CDs und Vinyl-Platten.

Von 11 bis 17 Uhr findet der Bücherbasar im Gemeindehaus und davor auf dem Antoniusplatz 4 statt. Ab 17 Uhr gibt es Restmengen in freier Auswahl bis zu 100 Stück für 10 Euro. Wer also nicht nach Leipzig kann, sollte in Alstaden vorbeischauen, denn siehe, das Gute liegt oft so nah. Die Einnahmen des Bücherbasars kommen der Arbeit der ehrenamtlich geführten Bücherei St. Antonius zugute.