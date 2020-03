Müllsünder Oberhausen: Bürger werfen Bauschutt in Altkleider-Container

Oberhausen Kleiderspenden für das Friedensdorf Oberhausen sind nun wertlos. Bürger haben Bauschutt und Restmüll im Altkleider-Container entsorgt.

Weil einige Bürger ihren Restmüll und Bauschutt in der Altkleider-Sammlung entsorgt haben, sind die darin zuvor gesammelten Kleiderspenden nun derart verdreckt, dass sie entsorgt werden müssen. Leidtragende sind Einrichtungen wie das Friedensdorf Oberhausen, die dieser Tage besonders auf Spenden angewiesen sind.

Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe (WBO) haben die unschöne Überraschung in den Altkleider-Containern gefunden. "So schlimm die momentane Situation auch sein mag", sagt WBO-Geschäftsführer Andreas Kußel, "mit der Verunreinigung der Container wird die Sache nicht besser." Wie berichtet ist der Wertstoffhof wegen der Coronakrise derzeit geschlossen, Bauschutt kann dort also momentan nicht abgegeben werden.

Die Wirtschaftsbetriebe appellieren eindringlich: „Nur Altkleider gehören in Altkleider-Container!“ Die Kleiderspenden werden aufbereitet und kommen Hilfsbedürftigen und caritativen Einrichtungen zu Gute.