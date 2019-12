Oberhausen. Der Hausmeister eines Gymnasiums in Oberhausen hört Geräusche aus der Umkleide der Sporthalle. Ein 60-Jähriger durchwühlt Taschen der Schüler.

Oberhausen: Couragierter Hausmeister stellt Einbrecher

In einer Turnhalle an der Wilhelmstraße in Oberhausen beendete ein couragierter Hausmeister am Dienstag die kriminelle Karriere eines mit zwei Haftbefehlen gesuchten 60-jährigen Mannes. Der Mitarbeiter des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums erwischte den Mann beim Durchwühlen von Jacken und Taschen der Schüler.

Der Verdächtige wollte laut Polizeibericht zwar sofort wieder fliehen, doch der 53-jährige Hausmeister brachte den mutmaßlichen Dieb beherzt zu Boden – trotz massiver Gegenwehr. Die zu Hilfe gerufenen Polizisten fesselten schließlich den noch immer aggressiven Mann und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Dort stellte sich heraus, dass der Verdächtige bereits mehrfach im Zusammenhang mit der Begehung von Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war und gegenwärtig mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Dem Hausmeister war der Mann schon mehrfach aufgefallen. Bereits in den Tagen vor der Tat hatte er ihn immer wieder auf dem Schulhof gesehen. Am Dienstag dann hörte der Hausmeister verdächtige Geräusche aus den Umkleidekabinen der Sporthalle und schaute sofort nach.