Oberhausen: Dauerregen hat Emscher-Pegel rasant erhöht

Oberhausen. Der Dauerregen löste steigende Emscherpegel in Oberhausen aus – die Emschergenossenschaft beruhigt: „Kein Grund zur Sorge“.

Der Dauerregen hat den Pegel der Emscher in Oberhausen rasant erhöht. „Alles im Rahmen, alles routinemäßig“, beruhigt die Emschergenossenschaft.

Laut Emschergenossenschaft fielen am Wochenende in 24 Stunden fast 33 Liter Regen pro Quadratmeter. Das habe dazu geführt, dass der Emscher-Pegel zum Beispiel in Oberhausen-Biefang, Höhe Königstraße, auf einen Wert von 5,80 Meter stieg, was einem mittleren Hochwasser entspricht, wie Sprecher Ilias Abawi erläutert. Diese Hochwasserwelle werde ganz schnell wieder verschwinden, sobald sich das Wetter in der Region beruhige und weniger Regen falle.

„Diese Situation zeigt letztlich, dass der Hochwasserschutz an der Emscher funktioniert“, unterstreicht Abawi. Zu den wichtigsten Aufgaben der Emschergenossenschaft zählt neben der Abwasserreinigung und Gewässerunterhaltung auch der Hochwasserschutz.