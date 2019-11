Blickt man nach oben, hat der Ratssaal tatsächlich etwas Kulissenhaftes – dank des grünen Netzes, das die wieder freigelegte expressionistische Stuckdecke sichert. Doch der Saal selbst blieb unverändert, als es am Donnerstag galt, für fünf Stunden „Die Stimme der Stadt“ als ein akustisches Abenteuer erklingen zu lassen. Inszeniert von Pia Janssen mit Bettina Erasmy als Autorin hatte das Projekt „Mythen der Moderne“ während des Oktobers über 200 Stimmen aus Oberhausen gesammelt: lobende, nachdenkliche, abwägende und ausgeprägt moppernde.

Im Rathaus wurde jetzt daraus eine Inszenierung, die in ihrer teils traumwirren Vielstimmigkeit ein wenig an Dylan Thomas’ 65 Jahre altes Hörspiel „Unter dem Milchwald“ erinnert: Allerdings klingen die wachen Stimmen der 200 Oberhausener (also jedes 1000. Bürgers) um einiges kakophonischer als die Traumtöne aus dem schlafenden Küstenstädtchen Llareggub.

Die kleinen Konzerte rauschen vorbei: Solo für Tenorsaxophon und Paternoster. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Eindrucksvoll wie die Zahl der mit der „Story Box“, einem mobilen Tonstudio, eingesammelten Statements war im Rathaus auch die Zahl der Mitwirkenden: Zehn Schauspielerinnen und Schauspieler – zur Hälfte aus dem Ensemble des Theaters Oberhausen – hatten als Erzähler auf der Verwaltungsbank Platz genommen. Ebenso viele Musiker bespielten den berühmten Paternoster. Und Kinder der Concordiaschule stürmten mit Trommeln, Trillern und bunten Standarten das Treppenhaus.

Mit einer schlichten Pappschachtel, allerdings aus säurefreiem Archivkarton, hatte die fünfstündige Performance ihren Anfang genommen: Transkribiert und zu einem Buch gebunden sowie in Audio- und Video-Aufnahmen durfte Magnus Dellwig als Leiter des Stadtarchivs die „Stimmen“ in Empfang nehmen. Als allegorische Figur, die personifizierte „Stimme der Stadt“, stellte sich Aischa-Lina Löbbert in goldenen High Heels auf die Schreibtische: Ihre Monologe klangen mehr nach literarischem Expressionismus als nach Dylan’schem Wortzauber.

Zum Saz-Spiel von Abdo Issa moppert der Mopperchor vor frühnachmittags noch lichten Zuschauerreihen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

„Das Egoistische muss weg. Man darf nicht immer an sich selbst denken.“ Der erste Satz aus dem prallen Stimmenkarton, gesprochen von Daniel Rothaug, überblendete in einen vielstimmigen Chor. Als Klangkünstler ließ Hannes Strobl an seinem portablen Mischpult, weder die Elogen noch das Gemopper aus O-Tönen allein, sondern kommentierte es mit einer Collage aus Regenprasseln und Verkehrslärm. Vielstimmig pries man die Schönheit des Rathauses oder beklagte die Allgegenwart des Mülls auf den Straßen.

Andere „Stimmen der Stadt“ wandelten sich zu Autobiografien en miniature. „Flüchtlinge waren wir auch vor 30 Jahren“, so gab Clemens Dönicke dem Inhaber eines Dönerladens seine Stimme. Wie die Phalanx an jenen Pulten, die sonst den Dezernenten und Amtsleitern vorbehalten sind, aus ungeglättet transkribierten Aufzeichnungen skizzenhaft, aber erkennbar eine Fülle von Persönlichkeiten sprechen ließ – das war schon großteils eindrucksvolle Schauspielkunst. Nur fügte sich so kaum ein Bild der Stadt zusammen. Eher war’s eine schräge „Sinfonie“ des großen Gemoppers. Des eigens abgeordneten „Mopper-Chores“, der aus den vorderen Fraktionsplätzen seine Zwischenrufe wie „Bla blubb Spinat“ platzierte, hätte es nicht bedurft.

Oberhausen Filmperlen im Kontaktcafé Wer genügend Zeit mitbrachte ins Rathaus – aber wer hat die schon nachmittags an einem Werktag – konnte im Kontaktcafé auch einige Filmperlen aus Oberhausen bewundern. Herausragend unter den sechs Filmen ist zum einen das 60 Jahre alte Stadtporträt „Schichten unter der Dunstglocke“ von Herbert Viktor – zum anderen „Erste Reihe 21“ von Michael Witte, ein großes Porträt von und mit Christine Pasquale, Oberhausens treuester Theaterabonnentin.

Ein mögliches Resümee dieser – übrigens auch druckvoll getanzten – Schimpfkanonade klang schon früh an: „Durch die Mitte der Stadt geht ein Riss.“