Oberhausen: Dreiste Betrüger berauben Seniorin (87)

Oberhausen. Die Polizei sucht Hinweise zu einem Diebstahl: Mit einer betrügerischen Masche verschafften sich Täter Zutritt zur Wohnung einer Seniorin.

Mit der betrügerischen Masche, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, verschafften sich am Dienstagnachmittag drei Kriminelle Zutritt zur Wohnung einer Seniorin auf der Alstadener Straße.

Angeblich würden sie auf einer nahegelegenen Baustelle in Oberhausen arbeiten und nun sei es notwendig, die Wasserleitungen zu prüfen, gaben die Männer gegenüber der 87-Jährigen an. In diesem Zusammenhang erwähnte einer der Männer etwas von Bakterien.

Während ein Täter die 87-Jährige ablenkte, durchsuchten seine Komplizen die Wohnung und stahlen Wertsachen. Nachbarn sahen im Treppenhaus drei Männer, die unmittelbar nach der Tat durch das Treppenhaus liefen. Alle Täter waren Mitte 20 und hatten ein südländisches Erscheinungsbild; zwei Täter waren schlank, einer hatte eine dickliche Figur und einen „runden Kopf“, wie es heißt. Alle trugen Baseballkappen.

Zeugen gesucht

Die Ermittler vom Betrugskommissariat warnen vor den Kriminellen und fragen: „Können Sie Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Männer geben? Haben Sie die Verdächtigen im Bereich der Alstadener Straße beobachtet?“ Hinweise nimmt das KK21, 0208 8260, entgegen; auch per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.