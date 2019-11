Oberhausen: Ehepaar geschockt über Einschussloch in Fenster

Böse Überraschung für ein älteres Ehepaar an der Herderstraße in Oberhausen: Die Eheleute entdeckten am Dienstagmorgen direkt nach dem Aufstehen ein Einschussloch in der äußeren Scheibe ihres Küchen-Doppelfensters. „Da bekommt man erst einmal einen Schock“, sagt der Ehemann, der umgehend die Polizei verständigte und Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattete.

Die Metallkugel blieb zwischen den Scheiben der Doppelverglasung liegen. Foto: Michael Bresgott / WAZ OB

Eine Metallkugel war in der Nacht von Montag auf Dienstag auf das Küchenfenster des Ehepaares im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses abgeschossen worden, möglicherweise nutzte der unbekannte Täter eine Zwille, so der Ermittlungsstand der Polizei. Zum Glück hielt die innere Scheibe der Doppelverglasung am Küchenfenster stand. Die Butzenscheiben sind nach außen gewölbt; die innere Scheibe blieb unbeschädigt; die Kugel fiel in den Zwischenraum zwischen äußerer und innerer Verglasung.

Wann genau es in der Nacht zu dieser Attacke kam, können die Eheleute nicht sagen. „Wir haben in der Nacht nichts gehört“, sagt die Ehefrau.

Polizeibeamte sahen sich die zerstörte Butzenscheibe am Dienstagmorgen vor Ort genau an und ermitteln weiterhin in diesem Fall. Die fachgerechte Reparatur des Butzen-Küchenfensters wird höchstwahrscheinlich teuer werden. Zum Glück kann das Ehepaar auf eine entsprechende Versicherung zurückgreifen, die den Schaden finanziell regulieren wird.