Oberhausen. Dampfmaschinen und das viktorianische Zeitalter: Steampunk-Fans stehen auf diese Epoche. Für sie gibt’s Samstag einen Flohmarkt in Oberhausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: Erster Steampunk-Flohmarkt im Industriemuseum

Zum ersten Mal findet ein Steampunk-Flohmarkt mit Waren rund um das Thema Steampunk und Artverwandtes im Oberhausener LVR-Industriemuseum Zinkfabrik Altenberg statt (Hansastraße 20).

Am Samstag, 30. November, können Sammler, Schnäppchenjäger und Interessierte von 10 bis 17 Uhr ausgefallene Kleidungsstücke, Accessoires und Erfindungen rund um das Thema Steampunk entdecken. In Ruhe stöbern, sich mit Gleichgesinnten austauschen oder einfach eintauchen in diese Welt aus Nostalgie und dampfgetriebener Zukunft: All das bietet dieser spezielle Flohmarkt.

Dampfmaschine in der Vorreiterrolle

Steampunk ist eine Science-Fiction-Variante, die sich in der viktorianischen Zeit abspielt und aus dieser Perspektive in eine mögliche Zukunft blickt. Hier übernimmt die Dampfmaschine die technische Vorreiter-Rolle. Technik wird mit Dampfkraft und Zahnrädern angetrieben, Elektrizität spielt keine Rolle (weitere Infos unter www.anachronika.de oder www.industriemuseum.lvr.de). Der Eintritt kostet 2 Euro.