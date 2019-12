EVO-Hauptsitz an der Danziger Straße.

Oberhausen. Der Oberhausener Energieversorger begründet diesen Schritt mit einem geändertem Kundenzuspruch in den Tagesrandzeiten.

Oberhausen: EVO reduziert Öffnungszeiten im Kundencenter

Die EVO reduziert die Öffnungszeiten ihres Kundenzentrums an der Danziger Straße. Sie begründet das mit einem geändertem Kundenverhalten und führt zugleich die Möglichkeit der Online-Terminvergabe ein.

Künftig stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kundenservice zu folgenden Zeiten für persönliche Gespräche zur Verfügung: Montag, Dienstag und Mittwoch: 8 bis 16 Uhr; Donnerstag: 9 bis 18 Uhr; Freitag: 8 bis 15 Uhr.

Wirksam werden die neuen Öffnungszeiten ab Donnerstag, 2. Januar. „Wir reagieren damit auf die Tatsache, dass wir über einen längeren Zeitraum hinweg feststellen konnten, dass die Nachfrage nach persönlicher Beratung in den Tagesrandzeiten merklich geringer ausfällt“, erklärt Tanja Geßling, Leiterin des EVO-Kundenzentrums.

Künftig mit Online-Terminvergabe

Die aufgrund des konkreten Nachfrageverhaltens der Kundinnen und Kunden reduzierten Servicezeiten macht die EVO jedoch nach eigener Einschätzung „auf intelligente Weise wett“. So werde man im Verlauf des ersten Quartals 2020 einen weiteren Service einführen, der Wartezeiten im Kundenzentrum reduzieren und die Beratung damit effizienter machen soll: „Wir bereiten die Möglichkeit vor, dass sich unsere Kundinnen und Kunden vorab online einen fixen Beratungstermin reservieren können“, so Tanja Geßling: „Auf diese Weise wird es gerade auch für Gäste besser kalkulierbar, mit welchem Zeitaufwand ein Besuch in unserem Kundenzentrum für sie jeweils verbunden ist.“

Darüber hinaus werde die EVO auch ihr dezentrales Beratungs- und Serviceangebot 2020 fortführen. Keine Änderungen gibt es bei den Servicezeiten der kostenfreien Kundenrufnummer (0800 2552 500) oder dem Leistungsangebot des Online-Kundenportals, das unter kundenportal.evo-energie.de erreichbar ist. Und schließlich haben Nutzer des Alexa-Sprachassistentensystems die Möglichkeit einen „evo-Alexa-Skill“ zu aktivieren, der zum Beispiel Fragen rund um Tarife und Dienstleistungen beantworten kann.